Финал Лиги чемпионов пройдет не позже 3 августа

Президент УЕФА Александер Чеферин сообщил, что финал Лиги чемпионов должен состояться не позже 3 августа.Об этом он заявил телеканалу ZDF.

Ранее проведение еврокубковых турниров было отложено "на неопределенный срок" из-за пандемии коронавируса. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы были отложены на стадии 1/8 финала. Ранее в СМИ обсуждалось, что УЕФА сможет возобновить турниры в июле и августе.

"Лига чемпионов должна быть завершена до 3 августа, - сказал Чеферин. - Формат проведения турнира в данный момент является лишь теорией, учитывая происходящее".