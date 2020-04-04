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04.04.2020 23:32
Рубрика: Спорт

Финал Лиги чемпионов пройдет не позже 3 августа

Текст: Максим Домчев

Президент УЕФА Александер Чеферин сообщил, что финал Лиги чемпионов должен состояться не позже 3 августа.Об этом он заявил телеканалу ZDF.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Ранее проведение еврокубковых турниров было отложено "на неопределенный срок" из-за пандемии коронавируса. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы были отложены на стадии 1/8 финала. Ранее в СМИ обсуждалось, что УЕФА сможет возобновить турниры в июле и августе.

"Лига чемпионов должна быть завершена до 3 августа, - сказал Чеферин. - Формат проведения турнира в данный момент является лишь теорией, учитывая происходящее".

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