Футболисты "Рубина" согласились на сокращение зарплат на 50%

Еще один клуб РПЛ достиг договоренности с футболистами о сокращении заработной платы на время пандемии коронавируса.

В субботу об этом объявил казанский "Рубин", игроки которого согласились на время приостановки сезона получать половину от полагающихся по контракту средств. Эту информацию в пресс-службе клуба подтвердили ТАСС.

В то же время два других представителя РПЛ - "Урал" и "Оренбург" - пока не планируют вести переговоры с футболистами об уменьшении заработных плат. Руководители обоих клубов заявили РИА Новости, что для них это некритично.

Ранее о снижении зарплат игроков объявили московский "Спартак" и "Уфа".