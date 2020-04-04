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04.04.2020 19:18
Рубрика: Общество

Глава Роспотребнадзора рассказала, как передается коронавирус

Текст: Ольга Игнатова

В 96% случаев коронавирус передается капельным путем, в 4% - воздушным и способен сохраняться на поверхности 72 часа. Об этом, как сообщает агентство РИА Новости, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Она отметила, что один заболевший с ярко выраженными симптомами может заразить до трех человек. 24,8% выявленных случаев коронавирусной инфекции в России протекают бессимптомно.

Носитель коронавируса без симптомов не вырабатывает к инфекции иммунитет. Соответственно, может заболеть повторно.

Попова отметила, что в стране нет необъяснимых вспышек инфекционных заболеваний.

Ранее в фильме "Опасный вирус" на телеканале "Россия 1" Попова рассказала, что эпидемия коронавируса в России идёт по оптимистичному сценарию, так как в стране были приняты упреждающие меры.

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