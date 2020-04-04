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04.04.2020 13:10
Рубрика: Общество

Попова: РФ идет по оптимистичному сценарию в борьбе с эпидемией

Текст: Светлана Ментюкова

Российская Федерация идет по оптимистичному сценарию в борьбе с распространением коронавируса по стране, об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в фильме "Опасный вирус", премьера которого состоится сегодня 4 апреля на телеканале "Россия 1".

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"Мы видим целый ряд стран, где ситуация развивается по неблагоприятному сценарию, имеет взрывной рост. В Российской Федерации мы сегодня взрывного роста не имеем, ситуация развивается по оптимистичному сценарию", - сообщила в интервью главный санитарный врач России.

Это подтверждают и данные статистики по заболеванию коронавирусом в нашей стране, за последние несколько дней количество заболевших колеблется примерно на одном и том же уровне.

Ранее Анна Попова уже заявляла, что в России уровень заболеваемости держится несколько дней подряд на одном и том же коэффициенте прироста 1,2.

Как уже сообщала "РГ", по состоянию на утро 4 апреля в России подтверждено еще 582 случая COVID-19, 3 апреля - 601, 2 апреля - 770. На сегодняшний день общее количество умерших за весь период составило 43 человека.

Фото: Ростовский государственный медуниверситет
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Для сравнения в США более 1,4 тысячи человек умерли за последние сутки от заболевания COVID-19. По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе информации федеральных и местных властей, к вечеру пятницы в стране насчитывалось 7,4 тысячи случаев гибели из-за COVID-19. Число заболевших за сутки увеличилось на 31,8 тысячи, достигнув почти 277 тысяч.

В Италии по данным на 4 апреля насчитывается около 120 тыс. заражений COVID-19. За сутки в этой стране скончались 766 человек, всего же жертвами коронавируса в стране стали 14,7 тысячи заболевших.

Правительством России и местными властями на сегодняшний день предпринят целый ряд оперативных мер по борьбе с распространением инфекции, в том числе ограничено авиа-, железнодорожное сообщение, гражданам предписан режим самоизоляции.

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