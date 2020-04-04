В России подтверждено еще 582 случая COVID-19 в 32 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю за митуацией с коронавирусом. Больше всего заболевших - в столице.

Распределение по субъектам: Москва - 434 Московская область - 49 Санкт-Петербург - 15 Брянская область - 12 Ивановская область - 10 Рязанская область - 6 Ленинградская область - 6 Костромская область -5 Республика Бурятия - 4 Орловская область - 3 Республика Коми - 3 Чеченская Республика - 3 Кировская область - 3 Челябинская область - 3 Алтайский край - 3 Амурская область - 3 Воронежская область - 2 Тульская область - 2 Ярославская область - 2 Республика Адыгея - 2 Белгородская область - 1 Калужская область - 1 Смоленская область - 1 Тамбовская область - 1 Вологодская область - 1 Республика Северная Осетия - 1 Республика Мордовия - 1 Удмуртская Республика - 1 Курганская область - 1 Свердловская область - 1 Омская область - 1 Сахалинская область - 1 Всего в стране зарегистрирован 4731 случай коронавирусной инфекции в 78 регионах. За сутки выздоровело 52 человека: в Москве - 26, Московской области - 13, Свердловской области - 5, Республике Крым - 2, Псковской области -2, Оренбургской области -1, Волгоградской области- 1, Республике Хакасия -1, Рязанской области - 1. Итого выздоровели: 333. Умерли 9 пациентов с коронавирусом: в Москве - 7, Костромской области - 1, Приморском крае - 1. За весь период - 43.