В России подтверждено еще 582 случая COVID-19 в 32 регионах

Распределение по субъектам:
Москва - 434
Московская область - 49
Санкт-Петербург - 15
Брянская область - 12
Ивановская область - 10
Рязанская область - 6
Ленинградская область - 6
Костромская область -5
Республика Бурятия - 4
Орловская область - 3
Республика Коми - 3
Чеченская Республика - 3
Кировская область - 3
Челябинская область - 3
Алтайский край - 3
Амурская область - 3
Воронежская область - 2
Тульская область - 2
Ярославская область - 2
Республика Адыгея - 2
Белгородская область - 1
Калужская область - 1
Смоленская область - 1
Тамбовская область - 1
Вологодская область - 1
Республика Северная Осетия - 1
Республика Мордовия - 1
Удмуртская Республика - 1
Курганская область - 1
Свердловская область - 1
Омская область - 1
Сахалинская область - 1
Всего в стране зарегистрирован 4731 случай коронавирусной инфекции в 78 регионах.
За сутки выздоровело 52 человека: в Москве - 26, Московской области - 13, Свердловской области - 5, Республике Крым - 2, Псковской области -2, Оренбургской области -1, Волгоградской области- 1, Республике Хакасия -1, Рязанской области - 1. Итого выздоровели: 333.
Умерли 9 пациентов с коронавирусом: в Москве - 7, Костромской области - 1, Приморском крае - 1. За весь период - 43.