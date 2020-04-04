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04.04.2020 11:19
Рубрика: Общество

В России подтверждено еще 582 случая COVID-19 в 32 регионах

Текст: Любовь Проценко
В России подтверждено еще 582 случая COVID-19 в 32 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю за митуацией с коронавирусом. Больше всего заболевших - в столице.

Распределение по субъектам:

Москва - 434

Московская область - 49

Санкт-Петербург - 15

Брянская область - 12

Ивановская область - 10

Рязанская область - 6

Ленинградская область - 6

Костромская область  -5

Республика Бурятия - 4

Орловская область - 3

Республика Коми - 3

Чеченская Республика - 3

Кировская область - 3

Челябинская область - 3

Алтайский край - 3

Амурская область - 3

Воронежская область - 2

Тульская область - 2

Ярославская область - 2

Республика Адыгея - 2

Белгородская область - 1

Калужская область - 1

Смоленская область - 1

Тамбовская область - 1

Вологодская область - 1

Республика Северная Осетия - 1

Республика Мордовия - 1

Удмуртская Республика - 1

Курганская область - 1

Свердловская область - 1

Омская область - 1

Сахалинская область - 1

Всего в стране зарегистрирован 4731 случай коронавирусной инфекции в 78 регионах.

За сутки выздоровело 52 человека: в Москве - 26, Московской области - 13, Свердловской области - 5, Республике Крым - 2, Псковской области -2, Оренбургской области -1, Волгоградской области- 1, Республике Хакасия -1, Рязанской области - 1. Итого выздоровели: 333.

Умерли 9 пациентов с коронавирусом: в Москве - 7, Костромской области - 1, Приморском крае - 1. За весь период - 43.

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