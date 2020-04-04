Постановление правительства Иркутской области от 3 апреля 2020 года № 219-пп "О внесении изменений в Положение об организации работы обсерваторов"

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV (COVID-19) и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Иркутской области, в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", с учетом постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 марта 2020 года № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области постановляет:

1. Внести в Положение об организации работы обсерваторов, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 1 апреля 2020 года № 208-пп, следующие изменения:

1) пункт 6 дополнить абзацами следующего содержания:

"Иная работа в обсерваторе осуществляется сотрудниками обсерватора.

В случае необходимости для обеспечения работы обсерватора могут привлекаться иные лица (далее - привлеченные лица).

При совместном упоминании лица, указанные в настоящем пункте, именуются работниками.";

2) в пункте 8 слова "медицинским и обслуживающим персоналом" заменить словом "работниками";

3) в пункте 10 слова "медицинского и обслуживающего персонала" заменить словом "работников", слово "персонала" заменить словом "работников";

4) в пункте 15 слова "сотрудников обсерватора" заменить словом "работников", слово "персонала" исключить;

5) в пункте 31 слово "граждан" исключить;

6) пункт 32 дополнить словами "исходя из расчета количества граждан, медицинского персонала и привлеченных лиц".

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru.).

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области - Председателя Правительства Иркутской области К.Б.Зайцев







