Указ губернатора Ивановской области от 3 апреля 2020 года № 41-уг "О внесении изменения в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)", в целях предотвращения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Ивановской области постановляю:

Изложить указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" в новой редакции (прилагается).

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский





Приложение к указу Губернатора Ивановской области от 03.04.2020 № 41-уг

"В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", указами Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" и от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)", постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", от 13.03.2020 № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019", от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Ивановской области постановляю:

1. Ввести с 18.03.2020 на территории Ивановской области режим повышенной готовности.

2. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который является обстоятельством непреодолимой силы.

3. Определить Ивановскую область территорией, в границах которой предусматривается реализация комплекса ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

4. Обязать граждан, прибывших из иностранных государств:

4.1. Незамедлительно сообщать о своем возвращении в Ивановскую область, месте, датах пребывания за пределами Российской Федерации по номеру телефона горячей линии Департамента здравоохранения Ивановской области 8 (4932) 93-97-97 либо по единому номеру "112".

4.2. Обеспечить свою изоляцию на дому на 14 дней со дня возвращения в Ивановскую область.

4.3. Соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в изоляции на дому.

4.4. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому (без посещения медицинских организаций).

5. Лицам, проживающим совместно с гражданами, прибывшими из указанных на сайте Всемирной организации здравоохранения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.who.int) государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на 14 дней либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей об изоляции.

Лица, указанные в абзаце первом настоящего пункта, также могут получить информацию о государствах с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) по номеру телефона горячей линии Департамента здравоохранения Ивановской области 8 (4932) 93-97-97.

6. Обязать жителей Ивановской области в возрасте 65 лет и старше, включая лиц, состоящих на диспансерном учете в связи с сердечнососудистыми, онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом, хроническими заболеваниями органов дыхания, соблюдать свою изоляцию на дому до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации, сведения о которой можно получить через средства массовой информации либо по номеру телефона горячей линии Департамента здравоохранения Ивановской области 8 (4932) 93-97-97.

7. Обязать граждан, находящихся на территории Ивановской области, в период с 00.00 02.04.2020 и до издания соответствующего указа Губернатора Ивановской области не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев:

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

следования к месту (от места) работы (службы), которая не приостановлена в соответствии с федеральными и региональными нормативными правовыми актами, а также случаев, если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением профессиональной (служебной) деятельности, в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки;

осуществления волонтерами деятельности, указанной в пункте 30 настоящего указа;

следования граждан к месту (от места) проживания (пребывания) родственников, относящихся к категориям лиц, указанных в пункте 6 настоящего указа, а также лиц, имеющих ограничения в самообслуживании и требующих посторонней помощи;

следования к ближайшему от места проживания (пребывания) или места работы (службы), которая не приостановлена в соответствии с федеральными и региональными нормативными правовыми актами, месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим указом;

выгула домашних животных;

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

8. Обязать граждан при нахождении на улице и в других общественных местах:

соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра;

не собираться компаниями более 2 человек.

Исключением являются случаи:

оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа в общественном транспорте;

совместного нахождения на улице и в других общественных местах родителей (законных представителей) с несовершеннолетними детьми, совместно проживающих членов семьи при соблюдении ими положений пункта 7 настоящего указа;

выполнения гражданами служебных (должностных) обязанностей, направленных на оказание медицинской и социальной помощи, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, противодействие преступности, охрану общественного порядка и собственности.

9. Обязать граждан, находящихся на территории Ивановской области, иметь при себе документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие осуществление ими на территории Ивановской области профессиональной (служебной) деятельности, которая не приостановлена в соответствии с федеральными и региональными нормативными правовыми актами.

10. Запретить до снятия режима повышенной готовности:

10.1. Проведение на территории Ивановской области досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе в парках культуры и отдыха, на придомовых территориях, на площадках (детских, спортивных, игровых) на территориях микрорайонов и групп жилых домов.

10.2. Обслуживание посетителей в зданиях учреждений культуры (музеи, библиотеки, выставочные центры, архивы).

10.3. Функционирование для посетителей фитнес-центров и плавательных бассейнов.

10.4. Функционирование для посетителей предприятий организации досуга граждан, в том числе ночных клубов (дискотек), кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, парков культуры и отдыха (городских парков) и зоопарков.

10.5. Курение кальянов в ресторанах, барах, кафе.

10.6. Бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, пансионатах, домах отдыха, гостевых домах, санаторно-курортных организациях, организациях отдыха и оздоровления детей и иных средствах размещения, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках (поездках).

10.7. Нахождение детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) на территориях и в помещениях торговых центров, торгово-развлекательных комплексов без сопровождения родителей (законных представителей).

11. С 28.03.2020 по 30.04.2020 включительно приостановить:

11.1. Работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов.

Ограничение, указанное в абзаце первом настоящего подпункта, не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций.

11.2. Работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и сопутствующих непродовольственных товаров первой необходимости, продажи всех видов товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки.

11.3. Работу рынков непродовольственных товаров и ярмарок непродовольственных товаров.

11.4. Оказание стоматологических услуг, за исключением стоматологических услуг, оказываемых при заболеваниях и состояниях, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме.

11.5. Работу салонов красоты, косметических, спа-салонов, массажных салонов, соляриев и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги.

11.6. Работу бань, саун за исключением предоставления общегигиенических душевых услуг.

12. Обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории Ивановской области, деятельность которых не приостановлена в соответствии с федеральными и региональными нормативными правовыми актами:

12.1. Перевести на дистанционную форму работы работников при наличии такой возможности и с учетом необходимости обеспечения бесперебойного функционирования организации.

12.2. Определить численность и списки работников, личное присутствие которых на рабочем месте необходимо с 30.03.2020 по 30.04.2020 включительно для обеспечения функционирования организации (предприятия).

12.3. Создать для работников, которые обеспечивают функционирование организации (предприятия), безопасные условия труда, обеспечивающие профилактику распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в соответствии с требованиями и рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

12.4. Обеспечить проведение мероприятий по дезинфекции мест общего пользования, размещать при входах и в местах наибольшего скопления людей антисептические средства для работников и лиц, посещающих организации, устройства для обеззараживания воздуха.

12.5. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела.

12.6. Внедрить дистанционные способы проведения собраний, совещаний и иных подобных мероприятий с использованием сетей связи общего пользования.

12.7. Отказаться от проведения мероприятий с участием иностранных граждан и межрегиональных мероприятий, а также от участия в таких мероприятиях.

12.8. Не направлять работников в служебные командировки, за исключением крайней необходимости.

12.9. Оказывать работникам, не указанным в подпункте 12.2, содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому.

12.10. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области незамедлительно предоставлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

12.11. Участвовать в информировании населения о мерах по противодействию распространению в Ивановской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в том числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, указанных в настоящем указе.

12.12. Обеспечить предоставление работникам документов, указанных в пункте 9 настоящего указа.

12.13. Утвердить декларацию по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия работников организации (предприятия).

13. Руководителям предприятий торговли и общественного питания:

13.1. Обеспечить расстановку столов и иного инвентаря, чтобы расстояние между персоналом и потребителями было не менее одного метра.

13.2. Организовать регулярную обработку дезинфицирующим раствором поверхностей с наиболее интенсивным контактом рук работников и потребителей.

13.3. Организовать работу по минимизации очередей и скоплений покупателей.

14. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Ивановской области в сфере телекоммуникационных технологий, не допускать прекращения предоставления услуг связи и подключения к информационно-телекоммуникационной сети Интернет гражданам, достигшим возраста 65 лет, при нулевом или отрицательном балансе.

15. Главам городских округов и муниципальных районов Ивановской области при наличии потребности организовать в муниципальных дошкольных образовательных организациях дежурные группы для детей, родителям которых необходимо осуществлять трудовую (служебную) деятельность в период с 06.04.2020 по 30.04.2020.

16. Руководителям образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, расположенных на территории Ивановской области, обеспечить:

16.1. Ежедневное проведение мероприятий по измерению температуры тела воспитанников.

16.2. В случае выявления лиц с повышенной температурой незамедлительно отстранять их от посещения учреждения, информировать медицинскую организацию, оказывающую первичную медико-санитарную помощь.

17. Департаменту образования Ивановской области, главам городских округов и муниципальных районов Ивановской области, руководителям частных образовательных организаций с 06.04.2020 по 30.04.2020 включительно:

17.1. Перевести всех педагогических работников на дистанционную форму работы.

17.2. Принять меры по реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительных общеобразовательных программ с использованием технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающегося и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

18. Департаменту образования Ивановской области, главам городских округов Ивановской области и муниципальных районов Ивановской области в течение периода реализации образовательных программ в соответствии с пунктом 17 настоящего указа:

18.1. Обеспечить обучающихся, имеющих право на получение бесплатного питания в учебные дни за счет средств областного бюджета, продуктовыми наборами в пределах выделенных средств областного бюджета на организацию питания обучающихся.

18.2. Согласовать состав продуктовых наборов с территориальными органами Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области.

18.3. Обеспечить выдачу продуктовых наборов родителям (законным представителям) обучающихся по графику, установленному образовательной организацией в целях соблюдения санитарно-противоэпидемических норм.

19. Ректорам организаций высшего профессионального образования, руководителям профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории Ивановской области:

19.1. Перевести весь профессорско-преподавательский состав и иных педагогических работников на дистанционную форму работы.

19.2. Принять меры по реализации с 18.03.2020 по 30.04.2020 включительно образовательных программ с использованием технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающегося и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

20. Департаменту социальной защиты населения Ивановской области организовать в учреждениях социальной защиты населения:

20.1. Ежедневное проведение мероприятий по измерению температуры тела проживающих граждан.

20.2. В случае выявления лиц с повышенной температурой тела незамедлительно информировать медицинскую организацию, оказывающую первичную медико-санитарную помощь.

21. Департаменту здравоохранения Ивановской области:

21.1. Обеспечить работу медицинских организаций в условиях противоэпидемического режима: исключить возможность перекрещивания потоков пациентов с различной степенью эпидемиологической опасности, ограничить доступ посетителей к больным, усилить режим текущей дезинфекции с применением дезинфицирующих средств, обладающих широким спектром антимикробной и вирулицидной активности;

21.2. Обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в пунктах 4 - 6 настоящего указа.

21.3. Принять меры по обеспечению готовности медицинских организаций к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбору биологического материала для исследования и направления его для исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019).

21.4. Организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, в первую очередь лицам старше 60 лет, лицам, страдающим хроническими заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, с привлечением дополнительного медицинского персонала.

21.5. Обеспечить дополнительную подготовку медицинского персонала к приему пациентов с признаками инфекционного заболевания.

21.6. Организовать совместно с Дирекцией скоростного сообщения - филиалом ОАО "Российские железные дороги" проведение мероприятий по измерению температуры тела пассажиров поездов скоростного сообщения "Ласточка", следующих по маршруту "Москва - Иваново", в случае выявления лиц с повышенной температурой тела - организовать оказание необходимой медицинской помощи.

21.7. Организовать совместно с ООО "Центр-Авиа" проведение мероприятий по измерению температуры тела пассажиров, прибывающих в г. Иваново авиатранспортом, в случае выявления лиц с повышенной температурой тела - организовать оказание необходимой медицинской помощи.

21.8. Организовать совместно с Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области проведение мероприятий по измерению температуры тела пассажиров, прибывающих в г. Иваново рейсовыми автобусами из г. Москвы, в случае выявления лиц с повышенной температурой тела - организовать оказание необходимой медицинской помощи.

21.9. Обеспечить разъяснительную работу с населением о профилактике внебольничных пневмоний, обращая особое внимание на необходимость своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов респираторных заболеваний.

21.10. Обеспечить распространение в учреждениях здравоохранения, образования и социальной защиты населения информационных материалов по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и публикаций в средствах массовой информации.

21.11. Обеспечить ежедневное информирование средств массовой информации о профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

21.12. Совместно с комитетом Ивановской области по обеспечению деятельности мировых судей и гражданской защиты населения обеспечить включение системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в систему информирования гражданами о своем прибытии из заграницы.

21.13. Обеспечить создание, хранение и использование резерва материальных ресурсов для осуществления мероприятий по профилактике, предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (CОVID-2019) на территории Ивановской области.

21.14. Организовать совместно с Департаментом экономического развития и торговли Ивановской области работу по использованию резерва материальных ресурсов для осуществления мероприятий по профилактике, предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (CОVID-2019) на территории Ивановской области в соответствии с заявками от территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ивановской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области, общественных организации Ивановской области и иных некоммерческих организаций Ивановской области.

21.15. Организовать бесплатное обеспечение граждан с новой коронавирусной инфекцией (CОVID-2019) противовирусными лекарственными препаратами по рецептам врачей, в том числе для лечения в амбулаторных условиях.

Перечень противовирусных лекарственных препаратов для бесплатного обеспечения граждан с новой коронавирусной инфекцией (CОVID-2019), указанных в абзаце первом настоящего подпункта, утверждается Департаментом здравоохранения Ивановской области.

22. Выделить Департаменту здравоохранения Ивановской области 115,0 млн рублей на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких, кислородных концентраторов и оборудования лабораторной диагностики.

23. Департамент здравоохранения и подведомственные ему государственные учреждения здравоохранения Ивановской области при заключении государственных контрактов (договоров) на поставку товаров (медицинского оборудования, расходных материалов, лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих и антисептических средств), необходимых для предотвращения распространения, профилактики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией (COVID-19), вправе предусматривать авансовый платеж в размере 100 процентов цены таких государственных контрактов (договоров).

24. Департаменту здравоохранения Ивановской области и Департаменту экономического развития и торговли Ивановской области организовать работу по обеспечению аптечных учреждений Ивановской области медицинскими масками и средствами индивидуальной защиты, в соответствии с заявками от аптечных учреждений.

25. Обязать руководителей аптечных учреждений независимо от организационно-правовой формы собственности обеспечить наличие неснижаемого запаса противовирусных, антибактериальных препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), средств индивидуальной защиты в аптечных учреждениях области.

26. Департаменту дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области совместно с Департаментом развития информационного общества Ивановской области:

26.1. Обеспечить с 28.03.2020 по 30.04.2020 включительно временное приостановление возможности использования для проезда транспортного приложения универсальной карты школьника.

26.2. Обеспечить в период с 28.03.2020 по 30.04.2020 включительно приостановление использования транспортного приложения социальных карт жителей Ивановской области.

27. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки по маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа:

27.1. Ограничить количество перевозимых пассажиров в одной единице общественного транспорта на 50% от максимально разрешенного к перевозке количества пассажиров на используемом транспортном средстве, обеспечив при перевозке пассажиров максимальное расстояние между пассажирами в салоне.

27.2. Разрешить на период с 00.00 02.04.2020 по 30.04.2020 включительно сокращение до 70% выпуска на линию единиц общественного транспорта на всех муниципальных и межмуниципальных маршрутах муниципальных образований Ивановской области в зависимости от фактической загрузки общественного транспорта.

28. В целях обеспечения исполнения подпунктов 27.1, 27.2 пункта 27 настоящего указа запретить на период с 28.03.2020 по 30.04.2020 включительно использование терминалов для приема социальных карт в общественном транспорте на муниципальных и межмуниципальных маршрутах Ивановской области.

29. Исполнительным органам государственной власти Ивановской области, главам муниципальных образований Ивановской области:

29.1. Определить численность государственных и муниципальных служащих, работников подведомственных учреждений, участвующих в предоставлении государственных (муниципальных) услуг и исполнении государственных (муниципальных) функций, обеспечивающих с 04.04.2020 по 30.04.2020 включительно функционирование соответствующих органов (учреждений).

29.2. Установить порядок работы подведомственных учреждений по предоставлению государственных (муниципальных) услуг и исполнению государственных (муниципальных) функций с 04.04.2020 по 30.04.2020.

30. Исполнительным органам государственной власти Ивановской области определить перечни организаций, осуществляющих деятельность на территории Ивановской области, соответствующих категориям, указанным в подпунктах "а" - "е" пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)".

31. Рекомендовать волонтерам волонтерского центра регионального отделения Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" в Ивановской области с привлечением иных волонтерских организаций и объединений в Ивановской области информировать лиц, указанных в пункте 6 настоящего указа, о текущей ситуации, мерах по профилактике заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) и оказывать им необходимую помощь, в том числе по доставке продуктов и лекарственных препаратов, выгулу домашних животных и выносу отходов до ближайшего места накопления отходов.

32. Рекомендовать главам муниципальных образований Ивановской области:

32.1. Создать оперативные штабы по реализации мер профилактики и контроля за распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории соответствующих муниципальных образований Ивановской области.

32.2. Обеспечить информирование населения о мерах по противодействию распространению в Ивановской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в том числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, указанных в настоящем указе.

32.3. Организовать в целях недопущения прекращения транспортного сообщения на муниципальных маршрутах перевозку пассажиров и багажа по заказу.

33. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Ивановской области под моим руководством обеспечить координацию действий органов государственной власти Ивановской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области и организации Ивановской области.

34. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ивановской области, управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Ивановской области, Главному управлению МЧС России по Ивановской области совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области, иными территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области принять меры по контролю за соблюдением гражданами, находящимися на территории Ивановской области, ограничительных мероприятий, установленных настоящим указом, в пределах полномочий.

35. Рекомендовать Управлению Федеральной антимонопольной службы по Ивановской области:

35.1. Обеспечить контроль за установлением цен на лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты в аптечных организациях.

35.2. Принять дополнительные меры по контролю за соблюдением антимонопольного законодательства при ценообразовании на социально значимые продовольственные товары первой необходимости.

36. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.".







