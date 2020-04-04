Как новые Skoda Rapid и Volkswagen Polo уживутся на российском рынке

В России стартуют продажи рестайлингового лифтбека Skoda Rapid, а вслед за ним на рынок выйдет новый Volkswagen Polo, который стал перелицованной версией "Рапида". Очевидно, что чешская модель окажется более оснащенной и дорогой, но в нынешних условиях это может лишь отпугнуть покупателей.

Только для России

Российские дилеры Skoda начали прием заказов на новый Rapid, производство которого налажено на заводе в Калуге. Как известно, в европейской линейке Skoda лифтбека Rapid больше нет, а на смену хэтчбеку Rapid Spaceback пришла модель Scala. Поэтому в России вместо нового поколения Rapid прошел глубокий рестайлинг. Автомобиль разработан на той же платформе PQ25 и сохранил прежний набор силовых агрегатов. А вот экстерьер и салон нового Rapid заметно изменились в стиле европейской модели Scala.

Так, среди внешних отличий - резко очерченные грани, ниспадающая линия капота, фары стреловидной формы со встроенными светодиодами и шестиугольная решетка радиатора. Задняя часть автомобиля получила зауженные L-образные фонари в кристаллическом дизайне, а также надпись Skoda на крышке багажника. Интерьер нового Skoda Rapid отличают новые декоративные панели и центральная консоль с вынесенным отдельно дисплеем информационно-развлекательной системы, который расположен непосредственно в поле зрения водителя.

По мнению коммерческого директора ГК "Автомир" Виталия Грошенкова, новый Rapid получился очень эффектным и современным, его силуэт оказался намного ярче и стремительнее, чем у предшественника. На российском рынке у модели появились опции, которые в этом классе недоступны у конкурентов, например: обогрев рулевого колеса, полностью светодиодные фары Full LED с возможностью освещения поворотов (что до недавнего времени являлось прерогативой лишь премиальных автомобилей), система контроля дистанции спереди Front Assist, а также автоматическое управление дальним светом.

В свою очередь, консультант компании Simon-Kucher & Partners Иван Кондратенко отмечает, что в сравнении с такими конкурентами, как Kia Rio и Hyundai Solaris, "Рапид" проигрывает им по части бензиновых моторов, которые остались такие же, как и раньше. Однако чешский лифтбек предлагает 125-сильный турбодизель, который вкупе с 7-ступенчатой DSG является интересным вариантом по соотношению ездовых качеств и экономичности. С точки зрения цены разница между этими моделями невелика, поэтому конкуренция на рынке будет очень серьезная.

Между тем, у нового Skoda Rapid появилась новая стартовая комплектация Entry стоимостью 792 тыс. рублей. В результате новинка стала несколько доступнее дореформенной версии, цены на которую начинались от 797 тыc. рублей в комплектации Active. В остальных же уровнях оснащения автомобиль стал дороже - в "полном фарше" его стоимость доходит до 1 млн 171 тыс. рублей.

"С точки зрения качества материалов, доступных вариантов оснащения и опций, новый Skoda Rapid - сейчас самый оснащенный автомобиль в сегменте В+. Если сравнивать ценовую политику, то Rapid всегда был самым дорогим автомобилем в своем классе, что обуславливается его размерами, технологиями и качеством. Рынок давно диктует условия не только цены, но и качества, именно поэтому у Skoda с каждым годом всё больше и больше клиентов", - комментирует руководитель отдела продаж АвтоСпецЦентр Skoda Каширка Владимир Волженский.

Брат на брата

Действительно, с момента выхода на российский рынок в апреле 2014 года Skoda Rapid стал безусловным локомотивом продаж марки в нашей стране. Причем спрос на модель неуклонно увеличивался вплоть до прошлого года, когда несмотря на падение российского авторынка реализация "Рапида" осталась на прежнем уровне, составив более 35 тыс. автомобилей. С выходом рестайлинговой модели в "Шкоде" рассчитывают подстегнуть интерес к своему бестселлеру.

Впрочем, улучшить свои позиции в рейтинге самых продаваемых в России автомобилей новый Rapid вряд ли сможет. Более того, часть покупателей у новинки наверняка оттянет Volkswagen Polo нового поколения, который ожидается у дилеров этим летом. Как оказалось, на российском рынке будет предложен не бразильский седан Volkswagen Virtus на модульной платформе MQB-A0, а перелицованная версия "Рапида" в кузове "лифтбек". Судя по всему, это было сделано с целью унификации производства этих моделей, которые выпускаются на заводе в Калуге, и сокращения издержек на падающем российском рынке. Однако теперь концерну Volkswagen предстоит развести новые Skoda Rapid и Volkswagen Polo по портретам покупателя, стоимости и комплектациям.

Как говорит Виталий Грошенков, появление кузова "лифтбек" у Polo - безусловно, очень выгодное приобретение для марки Volkswagen, так как это преимущество было одним из ключевых при выборе автомобиля клиентами "Шкоды".

"Новый Volkswagen Polo имеет шансы удержать лидирующую позицию на рынке среди моделей всего концерна Volkswagen Group. Сравнивая Polo и Rapid, "немец" позиционировался классом несколько ниже, чем Skoda, и стоил несколько дешевле. Однако новые поколения этих моделей имеют всё меньше отличий. Думаю, что в итоге, хоть обе модели и будут иметь идентичные моторы, как и раньше, по части комплектаций и опций Rapid будет побогаче и соответственно несколько дороже", - резюмирует Иван Кондратенко.