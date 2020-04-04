Минпромторг: Россияне могут посещать удаленные от дома супермаркеты

В период режима самоизоляции россияне могут покупать продукты не только в небольших магазинах у дома, но и в отдаленных крупных супермаркетах и гипермаркетах, а также на рынках и ярмарках. Об этом сообщили в Минпромторге РФ.

Данная мера необходима для снижения высокой концентрации покупателей в небольших магазинах и рассредоточения граждан по разным торговым форматам, пишет РИА Новости, ссылаясь на письмо ведомства. Подчеркивается, что во всех торговых точках должны быть соблюдены санитарные требования и принципы социальной дистанции между покупателями.

В Минпромторге поручили регионам обеспечить работу рынков и ярмарок и не допускать их закрытия при соблюдении упомянутых норм. Также важно обеспечить работу всех организаций и объектов, создающих условия для функционирования товаропроводящей сети, снабжающей население продуктами и товарами первой необходимости, а также объектов, связанных с интернет-торговлей.

По последним данным, в России зафиксирован 601 новый случай коронавируса в 32 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю за ситуацией с коронавирусной инфекцией. Всего в стране зарегистрировано 4149 заболевших в 78 регионах.