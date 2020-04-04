Закон Московской области от 4 апреля 2020 года № 53 / 2020-ОЗ "О внесении изменений в Закон Московской области "Кодекс Московской области об административных правонарушениях" и о приостановлении действия статей 15.2 и 15.3 Закона Московской области "Кодекс Московской области об административных правонарушениях"

Принят постановлением Московской областной Думы от 3 апреля 2020 года № 13/113-П

Статья 1

Внести в Закон Московской области № 37/2016-ОЗ "Кодекс Московской области об административных правонарушениях" (с изменениями, внесенными законами Московской области № 114/2016-ОЗ, № 117/2016-ОЗ, № 16/2017-ОЗ, № 17/2017-ОЗ, № 28/2017-ОЗ, № 59/2017-ОЗ, № 102/2017-ОЗ, № 103/2017-ОЗ, № 104/2017-ОЗ, № 209/2017-ОЗ, № 232/2017-ОЗ, № 240/2017-ОЗ, № 245/2017-ОЗ, № 26/2018-ОЗ, № 64/2018-ОЗ, № 65/2018-ОЗ, № 74/2018-ОЗ, № 96/2018-ОЗ, № 110/2018-ОЗ, № 112/2018-ОЗ, № 131/2018-ОЗ, № 132/2018-ОЗ, № 133/2018-ОЗ, № 139/2018-ОЗ, № 191/2018-ОЗ, № 235/2018-ОЗ, № 260/2018-ОЗ, № 28/2019-ОЗ, № 51/2019-ОЗ, № 56/2019-ОЗ, № 59/2019-ОЗ, № 91/2019-ОЗ, № 128/2019-ОЗ, № 178/2019-ОЗ, № 179/2019-ОЗ, № 202/2019-ОЗ, № 251/2019-ОЗ, № 47/2020-ОЗ, № 49/2020-ОЗ, № 185/2017-ОЗ) следующие изменения:

1) дополнить статьей 3.6 следующего содержания:

"Статья 3.6. Нарушение требований нормативных правовых актов Московской области, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Московской области

1. Неисполнение требований о временной приостановке проведения мероприятий с очным присутствием граждан, а также работы объектов розничной торговли, организаций (предприятий) общественного питания, оказания услуг с посещением гражданами таких объектов, организаций (предприятий), если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния или не влекут административной ответственности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей,

2. Невыполнение гражданами требований нормативных правовых актов Московской области, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Московской области, в том числе необеспечение режима самоизоляции, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния или не влекут административной ответственности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере четырех тысяч рублей.

3. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частями 1 и 2 настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

4. Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, с использованием транспортного средства - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей.";

2) в статье 16.3:

а) в абзаце втором пункта 3 после слов "юридическим лицом," дополнить словами "частями 1-3 статьи 3.6";

б) в абзаце втором пункта 4 слова "статьями 7.1 и 7.2 настоящего Кодекса" заменить словами "частями 1-3 статьи 3.6, статьями 7.1 и 7.2 настоящего Кодекса. От имени органа, указанного в пункте 4 статьи 16.3 настоящего Кодекса, рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных частями 2-3 статьи 3.6 (в отношении граждан), вправе инспекторы";

в) в абзаце втором пункта 5 слова "статьями 8.3, 8.4 и 8.7" заменить словами "частью 4 статьи 3.6, статьями 8.3, 8.4 и 8.7";

3) в статье 16.5:

а) дополнить частями 1.1-1.2 следующего содержания:

"1.1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 3.6 настоящего Кодекса, составляются должностными лицами органов, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в соответствии с пунктами 3-5 статьи 16.3 настоящего Кодекса.

1.2. Помимо случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 3.6 настоящего Кодекса, вправе составлять должностные лица органов внутренних дел (полиции, в том числе полиции на транспорте).";

б) в части 8 слова "статьями 3.1-3.3" заменить словами "статьями 3.1 - 3.3,3.6";

4) дополнить статьей 16.6 следующего содержания:

"Статья 16.6 Особенности рассмотрения дел об административных правонарушениях в сфере соблюдения режима повышенной готовности на территории Московской области

1. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 3.6 настоящего Кодекса, в случае фиксации этих административных правонарушений посредством технологий электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации с использованием региональной системы городского видеонаблюдения, технических устройств и программного обеспечения, рассматриваются в порядке, установленном частью 3 статьи 28.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

2. В целях пресечения административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 3.6 настоящего Кодекса, применяется задержание транспортного средства в порядке, установленном частями 4-8, 10-12 статьи 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В этом случае решение о задержании транспортного средства, прекращении указанного задержания или возврате транспортного средства принимается должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях, указанных в части 1 статьи 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Центральный исполнительный орган государственной власти Московской области специальной компетенции, проводящий единую государственную политику и осуществляющий исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в сфере транспортного обслуживания населения, его учреждение направляют указанным должностным лицам информацию, необходимую для принятия решения о задержании транспортного средства.

Перемещение транспортных средств на специализированную стоянку, их хранение и возврат владельцам, представителям владельцев или лицам, имеющим при себе документы, необходимые для управления данными транспортными средствами, осуществляются учреждением центрального исполнительного органа государственной власти Московской области специальной компетенции, проводящий единую государственную политику и осуществляющий исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в сфере транспортного обслуживания населения в порядке, установленном Законом Московской области № 102/2012-03 "О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств, их возврата" (с учетом особенностей, предусмотренных настоящей частью).".

Губернатор Московской области А.Ю.Воробьев







