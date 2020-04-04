Закон Московской области от 4 апреля 2020 года № 54 / 2020-ОЗ "О внесении изменения в Закон Московской области "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области"

Принят постановлением Московской областной Думы от 03.04.2020 № 16/113-П

Статья 1

Внести в Закон Московской области № 16/2014-ОЗ "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области" (с изменениями, внесенными законами Московской области № 67/2015-ОЗ, № 70/2016-ОЗ, № 159/2016-ОЗ, № 193/2017-ОЗ, № 134/2018-ОЗ, № 99/2019-ОЗ) следующее изменение:

дополнить статьей 21 следующего содержания;

"Статья 21. Требования по обеспечению тишины и покоя граждан в периоды функционирования органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в режиме повышенной готовности, действия ограничительных мероприятий (карантина), вводимых в случае угрозы возникновения и (или) распространения инфекционных заболеваний на территории Московской области

В периоды режима повышенной готовности органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, действия ограничительных мероприятий (карантина), вводимых в случае угрозы возникновения и (или) распространения инфекционных заболеваний на территории Московской области, не допускается проведение переустройства, перепланировки, ремонтных работ в жилом помещении в многоквартирном доме или ремонтных работ в нежилом помещении, не принадлежащем на праве общей долевой собственности собственникам помещений в многоквартирном доме, а также работ по капитальному и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, повлекших нарушение тишины и покоя граждан, с 19 часов 00 минут до 9 часов 00 минут, а также с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в рабочие дни, с 19 часов 00 минут до 10 часов 00 минут, а также с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в субботу, круглосуточно в воскресенье и установленные федеральным законодательством нерабочие праздничные дни. При этом допускается проведение неотложных ремонтных работ, нарушающих тишину и покой граждан, проводимых в условиях чрезвычайных обстоятельств, а также связанных с обеспечением личной и общественной безопасности граждан либо функционирования жизнеобеспечения населения.".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Московской области А.Ю.Воробьев







