Постановление правительства Новосибирской области от 4 апреля 2020 года № 103-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019" Правительство Новосибирской области постановляет:

Внести в пункт 3 постановления Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п "О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области" следующее изменение:

Подпункт 3.3 изложить в следующей редакции:

"3.3) гражданам, прибывшим в Новосибирскую область из города Москвы, Московской области, города Санкт-Петербурга, Ленинградской области авиатранспортом, за исключением граждан, следующих транзитом через территорию Новосибирской области любыми видами транспорта, обеспечить самоизоляцию в домашних условиях на срок 14 дней со дня прибытия в место назначения на территории Новосибирской области, передавать сведения о своем прибытии в место назначения на территории Новосибирской области, месте, датах пребывания в городе Москве, Московской области, городе Санкт-Петербурге, Ленинградской области, контактную информацию на "горячую линию", организованную в Новосибирской области, на единый номер телефона 112.

Работающим гражданам дополнительно представлять указанные в настоящем подпункте сведения работодателям".

Губернатор Новосибирской области А.А.Травников







