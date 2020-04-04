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4 апреля 2020 г.

Постановление губернатора Новосибирской области от 4 апреля 2020 года № 50 "О внесении изменений в отдельные постановления Губернатора Новосибирской области"

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 "О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации" следующие изменения:

1) преамбулу после слов "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"," дополнить словами "Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)",";

2) в абзаце первом пункта 1 слова "Рекомендовать юридическим" заменить словом "Юридическим", слова "по 05.04.2020" заменить словами "по 30.04.2020";

3) в пункте 3 слова "по 05.04.2020" заменить словами "по 30.04.2020";

4) пункт 7 после слов "дежурных групп" дополнить словами "в количестве, достаточном для размещения детей работников, указанных в пункте 4 Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", в правовых актах Губернатора Новосибирской области, Правительства Новосибирской области об определении организаций, деятельность которых не приостанавливается";

5) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:

"7.1. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований городских округов совместно с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями организовать дополнительную санитарную обработку мест с массовым пребыванием людей.".

2. Внести в постановление Губернатора Новосибирской области от 31.03.2020 № 48 "Об ограничении доступа людей и транспортных средств" следующие изменения:

1) преамбулу после слов "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"," дополнить словами "Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)",";

2) в абзаце втором слова "до 24.00 часов 05.04.2020" заменить словами "до 24.00 часов 30.04.2020";

3) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:

"2) не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) работы, в организации, у индивидуальных предпринимателей, деятельность которых не приостановлена в соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р, распоряжением Правительства Новосибирской области от 30.03.2020 № 98-рп "О перечне непродовольственных товаров первой необходимости", постановлением Правительства Новосибирской области от 03.04.2020 № 102-п "О реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (далее - действующее законодательство), осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Новосибирской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с действующим законодательством (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему месту приобретения товаров первой необходимости, работ, услуг, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.";

4) в абзаце третьем пункта 2:

а) слова "документ, выданный работодателем, свидетельствующий" заменить словами "справку, выданную работодателем, свидетельствующую";

б) дополнить предложением следующего содержания: "Справка, выдаваемая работодателем, свидетельствующая о привлечении к работе лиц, указанных в настоящем пункте, составляется по форме согласно приложению к настоящему постановлению.";

5) дополнить приложением в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

А.А.Травников



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Форма справки работодателя
(docx, DOCX, 22 Кб)