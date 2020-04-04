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04.04.2020 16:00
Рубрика: Происшествия

Новый долг Улюкаева не связан с его уголовным делом

Текст: Владислав Куликов

Исполнительное производство, возбужденное столичными судебными приставами в отношении экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, не связано с уголовным делом, по которому он был осужден. Об этом сообщил ТАСС адвокат Улюкаева Дареджан Квеидзе.

Как следует из базы данных ФССП, Тропарево-Никулинский отдел судебных приставов открыл 25 марта в отношении Улюкаева исполнительное производство. Исполнительный лист поступил к приставам от мирового судьи района Раменки.

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
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"Я точно могу сказать, что с основным уголовным делом это не связано. В рамках него Алексей Валентинович уже давно все оплатил. Предполагаю, что там какая-то мелочь, вроде невнесения вовремя платы за квартиру. Точно я узнаю все в понедельник, когда откроется отдел УФССП", - сказала адвокат.

Напомним, в декабре 2017 года суд приговорил Улюкаева к восьми годам лишения свободы и штрафу в 130 миллионов рублей. Он был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Сам Улюкаев вину не признал. Но суд счет, что следствие представило достаточно доказательств вины. В декабре 2018 года штраф, назначенный приговоров суда, был полностью погашен. Сейчас экс-министр отбывает срок в одной из колоний в Тверской области.

Происшествия Правосудие Следствие Уголовное дело Алексея Улюкаева

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