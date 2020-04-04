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04.04.2020 06:57
Рубрика: Экономика

"Победа" вернет деньги за отмененные авиарейсы в июне 2021 года

Авиакомпания "Победа" вернет деньги клиентам за отмененные рейсы после первого июня 2021 года. До этого средства будут возвращены только на счет в личном кабинете на сайте лоукостера.

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"Средства в личном кабинете можно потратить до первого июня будущего года на любой рейс "Победы", - цитирует РИА Новости сообщение компании. Уточняется, что, если средства до данного срока не будут израсходованы, то они автоматически вернутся на банковский счет клиента.

Напомним, лоукостер "Победа", входящий в группу "Аэрофлот", с первого апреля этого года временно остановил выполнение регулярных рейсов по всем направлениям маршрутной сети. Мера принята в связи с постановлением Правительства РФ и продлится по 31 мая. "Сейчас самое главное - это здоровье наших граждан. Поэтому мы приостанавливаем полеты и призываем всех по возможности оставаться дома", - отметили в компании.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Распространение коронавируса COVID-19

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