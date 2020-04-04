Продажи машин в Европе провалились до исторического минимума

Из-за эпидемии коронавируса в марте продажи новых легковых автомобилей в четырех крупнейших странах Евросоюза - в Германии, Франции, Италии и Испании - сократились на катастрофическую величины, крупнейшие с тех пор, как ведется статистика.

С середины марта автомобильные производства и дилерские салоны почти повсеместно в ЕС закрылись на карантин, и рынок практически замер в неподвижности. Ясно, что режим чрезвычайного положения продержится как минимум до середины апреля. При самом благоприятном развитии событий экономика полностью вернется в рабочий режим к концу апреля или началу мая. Продажи новых автомобилей в ЕС за 2020 году будут на 20% ниже, чем в 2019-м.

Картина рынка в ключевых странах Европы не одинакова. В Испании и Италии, которые приняли основной удар эпидемии, статистика весьма удручающая - продажи сократились на 69% (до 37 644 машин) и 85% (до 28 326 машин) соответственно. Двухзначные величины сокращения спроса регистрировали все автомобильные компании, кроме Tesla, показавшей в марте в Италии 58- процентный рост - до 424 электромобилей. Но это единственное исключение.

Франция, где ситуация с распространением коронавирусной инфекции существенно благополучнее, просела ничуть не меньше - на 72%. Но самая показательная картина в Германии, где экономика переносит бедствие несравнимо лучше: продажи упали на 34% - до 215 119 единиц.

Однако даже сильнейший кризис не повлиял тенденцию интенсивного замещения машин с бензиновыми и дизельными моторами электрифицированными гибридами (рост спроса на 62% до 28 735 единиц) и электромобилями (рост спроса на 56% до 10 329 единиц).

Но перспективу рынка точнее всего будет описать как "неопределенность". Как долго еще экономика региона будет парализована ограничительными мерами борьбы с эпидемией, эксперты прогнозировать не берутся.