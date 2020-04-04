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04.04.2020 00:09
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Собянин рассказал о правилах передвижения автотранспорта в столице

В условиях самоизоляции москвичи смогут передвигаться по городу на личном автотранспорте, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1". Но предупредил, что "это не должно быть массовое катание".

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"Конечно, если вы едете на работу, если вы поехали в магазин, то и ради бога, но это не должно быть массовое катание", - пояснил градоначальник.

По его словам, возможность контролировать перемещение машин в мегаполисе существует и это поможет отследить тех, кто ошибочно расценивает нерабочие дни как время для пикников и поездок в большой компании.

"Надо иметь в виду, что если вы собираетесь впятером, вшестером, всех соседей и поехали куда-то, то это тоже негодная ситуация, лучше уж тогда на общественном транспорте", - напомнил Сергей Собянин.

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