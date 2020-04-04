В Брянске за сутки число заболевших коронавирусом выросло в 2,5 раза

В Брянске количество инфицированных COVID-2019 за минувшие сутки выросло с 7 человек до 19. Все вновь заболевшие контактировали с нарушившими режим самоизоляции, сообщает оперштаб Брянской области.

Диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился у 12 человек, контактировавших с прихожанами протестантской церкви. По данным оперативного штаба, все началось с того, что вернувшиеся из Испании люди нарушили режим самоизоляции, хотя у двоих из них тест на COVID-2019 оказался положительным. В связи с этим Бежицкий районный суд Брянска приостановил на три месяца деятельность этой церкви, сообщает ТАСС. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей" (часть 1 статьи 236 УК РФ).

В настоящее время новые заболевшие изолированы в Брянскую областную больницу. Их состояние оценивается, как удовлетворительное.