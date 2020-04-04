В России определены сроки начала экспресс-тестирования на коронавирус

Пилотный проект по применению новых тест-систем для диагностики коронавируса начнется в апреле в Москве и области, а затем он будет распространен на всю Россию. Точная дата начала тестирования пока неизвестна, данное решение зависит от правительства Москвы, которое осуществляет закупку тест-систем.

Речь идет об экспресс-тестах российско-японской компании EMG, которые уже прошли испытания в Роспотребнадзоре и получили одобрение на дальнейшее использование в РФ. Об этом "Известиям" сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), который участвовал в финансировании проекта.

Новая разработка позволяет получать результаты за 30 минут. Точность теста, определяющего наличие коронавируса уже на самых ранних стадиях, достигает ста процентов. По данным специалистов, в новых тестовых системах применяется метод изотермической молекулярной диагностики, который не уступает в точности технологии ПЦР, но сокращает время тестирования более чем в четыре раза.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о том, что клинические испытания вакцины от заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией, начнутся в России примерно через пять-шесть месяцев. Именно такие сроки называют сегодня разработчики. Сейчас над вакциной работают сразу в нескольких государственных учреждениях, например, в Роспотребнадзоре и Федеральном медико-биологическом агентстве, а также в частных фармацевтических организациях.