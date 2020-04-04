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04.04.2020 18:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Воробьев рассказал о ходе спасательной операции в Орехово-Зуеве

Текст: Тимофей Борисов

Спасательная операция в Орехово-Зуеве продолжается.

Фото: Пресс-центр МЧС России
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По данным губернатора Подмосковья Андрея Воробьева пока не удалось связаться с 4 жителями пострадавшего дома. Это не значит, что они под завалами.

Губернатор уточнил, что спасателям просто пока не удалось дозвониться ни до них, ни до их родственников , чтобы выяснить их местонахождение. Речь о двух жителях рухнувшего подъезда и двух жителях из подъезда, который не пострадал.

Всех остальных пустят в их квартиры примерно через пару часов - для того, чтобы взять вещи и документы. После этого их разместят в комфортабельном санатории, и завтра будет решаться вопрос о возможности дальнейшей эксплуатации части пострадавшего дома - а именно третьего и четвертого подъездов.

Решение будет принято после обследования здания на устойчивость комплексом "Струна".

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