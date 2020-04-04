Два человека считаются пропавшими без вести на месте взрыва в Орехово-Зуеве

На месте взрыва в жилом доме в Подмосковье пока не удается найти двоих человек. Об этом на встрече с местными жителями сообщил губернатор Андрей Воробьев, передает ТАСС.

Глава региона также уточнил, что четверых пострадавших доставят в Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского. Двоим уже повели экстренные операции. Жизням раненых ничто не угрожает. Изучаются все возможные версии происшествия.

Напомним, что на третьем этаже дома на улице Гагарина в Орехово-Зуеве взорвалась газовая колонка. Были разрушены стены трех этажей. Есть информация об одном погибшем.