В МЧС подтвердили гибель одного человека при взрыве дома в Орехово-Зуево

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, отметив, что информация по пострадавшим еще уточняется.

"По прибытию в 13.13 первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что в квартире во 2-м подъезде на 3-м этаже произошел взрыв газовой колонки. После взрыва обрушился 2-й подъезд с 5-го по 3-й этаж. Проводится эвакуация жильцов из соседних подъездов", - сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Взрыв произошел в пятиэтажном четырехподъездном доме, в котором всего 80 квартир. Пострадавший дом имеет номер 31, он расположен на улице Гагарина.

Отмечается, что 150 человек эвакуировались самостоятельно - еще до прибытия пожарных подразделений. 50 человек удалось эвакуировать пожарно-спасательным подразделениям, для этого использовались лестничные марши.

К ликвидации происшествия привлечены 56 человек и 19 единиц техники. В том числе от МЧС России 28 человек и 8 единиц пожарно-спасательной техники.В готовность приведены АМГ ЦСООР "Лидер", Центроспас, Ногинского СЦ и ГУ МЧС России по Московской области.

К месту происшествия на вертолете уже вылетел глава МЧС России Евгений Зиничев.