В Бурятии число заболевших коронавирусной инфекцией выросло до 35

В Бурятии подтверждено еще четыре случая заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, число инфицированных достигло 35-ти.

"Всего в стационаре Республиканской клинической инфекционной больницы на 8:00 4 апреля находятся 72 человека, из них с новой коронавирусной инфекцией - 34 больных, в том числе шесть детей с COVID-19. Все легкой степени тяжести, состояние детей удовлетворительное", - рассказали в пресс-службе правительства региона.

В реанимации лежат пятеро взрослых пациентов, из них один - 73-летний пенсионер - на искусственной вентиляции легких.

Всего выявлено 1053 человека, контактировавших с больными. Все сдали анализы, у четверых - подозрение на COVID-19. В республике действует режим полной самоизоляции.

По последним данным, в России зарегистрировано 4149 случаев заболевания, 281 человек выздоровел, а 34 умерло. В мире число заболевших превысило миллион.