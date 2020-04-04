В Забайкалье впервые за два месяца выявлен новый случай COVID-19

У женщины в Чите подтверждено наличие коронавирусной иинфекции. Она стала первой местной жительницей, заразившейся этой болезнью. Ранее COVID-19 на территории Забайкалья выявляли у гражданина Китая.

Пресс-служба правительства края сообщает, что заболевшая была в Москве и прилетела оттуда авиарейсом.

- Женщина строго соблюдала режим самоизоляции, ни с кем не контактировала, находилась дома в кругу семьи, а это два человека. У них также взяты анализы на наличие коронавируса. Пассажиры рейса, на котором она прибыла, находятся под наблюдение, - рассказала глава краевого Роспотребнадзора Светлана Лапа.

Она добавила, что заболевшая находится под наблюдением в первой городской больнице.

Тем временем, зампред правительства региона Андрей Гурулев поручил провести медицинские исследования у работников приграничных и транспортных служб.

В Забайкалье действует режим полной самоизоляции,

Справка "РГ"

Согласно информации сайта стопкоронавирус.рф, в России выявили 4149 случаев заболевания COVID-19, 281 человек выздоровел, 34 скончались. По всему миру число заболевших превысило один миллион. Жертвами стали более 51 тысячи человек.