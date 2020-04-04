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04.04.2020 06:46
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Забайкалье впервые за два месяца выявлен новый случай COVID-19

Текст: Юлия Гарднер

У женщины в Чите подтверждено наличие коронавирусной иинфекции. Она стала первой местной жительницей, заразившейся этой болезнью. Ранее COVID-19 на территории Забайкалья выявляли у гражданина Китая.

В Бурятии число заболевших коронавирусной инфекцией выросло до 35

Пресс-служба правительства края сообщает, что заболевшая была в Москве и прилетела оттуда авиарейсом.

- Женщина строго соблюдала режим самоизоляции, ни с кем не контактировала, находилась дома в кругу семьи, а это два человека. У них также взяты анализы на наличие коронавируса. Пассажиры рейса, на котором она прибыла, находятся под наблюдение, - рассказала глава краевого Роспотребнадзора Светлана Лапа.

Она добавила, что заболевшая находится под наблюдением в первой городской больнице.

Тем временем, зампред правительства региона Андрей Гурулев поручил провести медицинские исследования у работников приграничных и транспортных служб.

В Забайкалье действует режим полной самоизоляции,

Справка "РГ"

Согласно информации сайта стопкоронавирус.рф, в России выявили 4149 случаев заболевания COVID-19, 281 человек выздоровел, 34 скончались. По всему миру число заболевших превысило один миллион. Жертвами стали более 51 тысячи человек.

Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Чита Распространение коронавируса COVID-19

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