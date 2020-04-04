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04.04.2020 15:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Арестован подозреваемый во взятке вице-губернатор Кировской области

Текст: Андрей Андреев (Киров)

Заместитель губернатора Кировской области Андрей Плитко взят под арест. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
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Также будет находиться под домашним арестом министр лесного хозяйства Кировской области Алексей Шургин, который передал 3 апреля этого года вице-губернатору взятку в размере 3,4 миллиона рублей.

Напомним, Андрея Плитко задержали сотрудники региональных управления МВД и ФСБ при получении данной взятки с поличным. В отношении него и его подчиненного Алексея Шургина возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере".

По версии следствия, вице-губернатор, используя свои служебные полномочия, способствовал назначению на должности в структурах правительства области и в подведомственных учреждениях "своих" людей. Таким образом была создана организованная преступная группа, участники которой вымогали с предпринимателей деньги за право заключить с КОГСАУ "Кировгослесхоз" договоры купли-продажи древесины.

Сейчас следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область Киров

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