В Татарстане создали сервис "Цифровой гвардеец" для проверки пропусков

В Татарстане начал работу сервис "Цифровой гвардеец" для проверки подлинности смс-пропусков граждан в период самоизоляции. Он создан при участии Министерства цифрового развития РТ для сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, что в республике сейчас действует система смс-пропусков. Если татарстанцу необходимо покинуть дом, он отправляет сообщение на короткий номер со своими данными и получает уникальный регистрационный код. Затем он указывает цель выхода, (например, ему надо пойти в суд или съездить дачу), после чего ему присылают смс-пропуск с ограниченным временем действия.

Разумеется, могут возникнуть попытки обмануть систему. Для этого и создан "Цифровой гвардеец". Сотруднику правоохранительных органов достаточно ввести в сервис код идентификации гражданина, и он быстро получит ответ, действительно ли у человека есть разрешение на передвижение.

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