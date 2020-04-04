На въезде в Омск поставили "кирпич"

С утра на выездах из города выставлены наряды полиции, которые десятками разворачивают автомобилистов, отправляющихся на загородные дачи. Исключения делают для машин спецслужб и граждан, имеющих справку подтверждающую право на передвижение по конкретному маршруту.
- При этом все продовольственные рынки и ярмарки остаются для сельчан доступными. Торговать там они могут в прежнем режиме, - акцентируют в правительстве региона. - Главное, чтобы соблюдались санитарные нормы и эпидемиологические мероприятия.
Власти поручили руководителям районов организовать процесс контроля и посты проверок передвижения людей между районами, в том числе на личном транспорте. За нарушение режима самоизоляции предусмотрены серьезные штрафы.
В связи с растущим распространением коронавируса передвижение по Омску также ограничены. Зеленый свет включают только работникам служб жизнеобеспечения, горожанам, следующим на работу и обратно, но при наличии справки, заверенной работодателем.
Ограничительные меры будут актуальны в регионе в течение действия режима самоизоляции, который продлится до 12 апреля включительно, - сообщает омское правительство.
Справка "РГ"
По данным министерства здравоохранения Омской области на 4 апреля, число граждан, заболевших коронавирусом, достигло десяти человек. Один пациент находится в реанимации инфекционной больницы, его состояние врачи оценивают, как стабильное. Под домашним наблюдением находятся 7300 человек, 2963 сняты с учета.
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