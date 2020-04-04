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04.04.2020 15:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На въезде в Омск поставили "кирпич"

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Сегодня, 4 апреля, в рамках комплекса мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции ограничены перемещения внутри Омской области. В частности - въезд на территорию Омска, а также выезд из города. Беспрепятственно передвигаться по загородным дорогам теперь можно только при наличии соответствующих документов.

С утра на выездах из города выставлены наряды полиции, которые десятками разворачивают автомобилистов, отправляющихся на загородные дачи. Исключения делают для машин спецслужб и граждан, имеющих справку подтверждающую право на передвижение по конкретному маршруту.

- При этом все продовольственные рынки и ярмарки остаются для сельчан доступными. Торговать там они могут в прежнем режиме, - акцентируют в правительстве региона. - Главное, чтобы соблюдались санитарные нормы и эпидемиологические мероприятия.

Фото: Илья Изотов/РГ
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Власти поручили руководителям районов организовать процесс контроля и посты проверок передвижения людей между районами, в том числе на личном транспорте. За нарушение режима самоизоляции предусмотрены серьезные штрафы.

В связи с растущим распространением коронавируса передвижение по Омску также ограничены. Зеленый свет включают только работникам служб жизнеобеспечения, горожанам, следующим на работу и обратно, но при наличии справки, заверенной работодателем.

Ограничительные меры будут актуальны в регионе в течение действия режима самоизоляции, который продлится до 12 апреля включительно, - сообщает омское правительство.

Справка "РГ"

По данным министерства здравоохранения Омской области на 4 апреля, число граждан, заболевших коронавирусом, достигло десяти человек. Один пациент находится в реанимации инфекционной больницы, его состояние врачи оценивают, как стабильное. Под домашним наблюдением находятся 7300 человек, 2963 сняты с учета.

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