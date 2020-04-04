Профессор-инфекционист развеял фейки о коронавирусе

Сегодня на нас обрушился поток информации о COVID-19 и трудно понять, чему верить. "РГ" обратилась к специалисту - заведующему кафедрой инфекционных болезней Ростовского государственного медицинского университета, доктору медицинских наук, профессору Юрию Амбалову.

Нечеловеческая болезнь

Юрий Михайлович, почему такая разная информация о симптомах коронавирусной инфекции? Та же высокая температура может быть при других респираторных инфекциях, чем новая болезнь от них отличается?

Юрий Амбалов: В отличие от ОРВИ и гриппа при коронавирусной инфекции практически исключены катаральные явления, то есть симптоматические признаки, которые возникают при простуде и острых респираторных инфекциях. Человек не чихает, не сморкается, у него не болит горло. Может покашливать, так как новый вирус поражает легкие. Ощущается стеснение в груди и одышка. Повышается температура. Вроде тоже ОРВИ, но внешне протекает по-другому. Может, потому что инфекция перешла от животных - летучих мышей или змей, то есть эта болезнь не человеческая. Ее оригинальность в том, что она смогла приспособиться к нам, что очень опасно.

Но заболевают не все?

Юрий Амбалов: Не все. В 80 процентах случаев человек может быть только носителем коронавирусной инфекции. На одного больного приходится примерно десять носителей, заражающих других.

Со временем у таких людей появляются защитные антитела. Где-то 12-15 процентов заболевают в легкой форме, они чувствуют слабость, и есть небольшая температура. Оставшиеся 5-8 процентов могут болеть явно.

Много шума наделала новость, что самый верный симптом - потеря обоняния и слуха.

Юрий Амбалов: Абсолютный фейк. Еще говорили, дети не болеют, а могут стать только переносчиками вируса.

Теперь идет информация, что она захватывает 40-летних…

Юрий Амбалов: Дети коронавирусной инфекцией болели и болеют. Есть много примеров. Но чаще они просто передают вирус. Здоровый с виду внук пришел к бабушке, принес пирожки, и вскоре она заболела.

Сейчас от любимых детей и родственников пожилым людям и тем, у кого есть хронические недуги, надо дистанцироваться, пока все не закончится. Потому что у этих категорий населения заболевание зачастую протекает тяжело.

Возраст здесь ни при чем, есть старики крепче молодых. Просто с прожитыми годами у человека накапливаются какие-то сопутствующие заболевания, особенно опасны при коронавиурсной инфекции хронические болезни легких. Та же бронхиальная астма. Если еще что-то воздействует на легкие, они могут не выдержать.

В группе риска пожилые и молодые пациенты с хроническими болезнями легких, а также сердечники и гипертоники, так как при высокой температуре организм сопротивляется, мобилизуются все его системы, в том числе сердечно-сосудистая, и в итоге сердце может не выдержать.

Среди заболевших COVID-19 молодых довольно много. Недавно умерла шестнадцатилетняя француженка, а в Бельгии - девочка двенадцати лет. Хочу сказать, что мы неодинаковые. Да, молодые легче переносят инфекцию, чем возрастные, но все индивидуально.

Выдержать 14 дней

Когда у зараженного начинают ярко проявляться симптомы инфекции, и он наиболее опасен?

Юрий Амбалов: Когда вирус попадает в организм, чтобы "завалить" человека, ему нужно размножиться.

Конечно, если попало сразу много, хватит трех-четырех дней, чтобы он проявился. Если мало, идет размножение до момента, пока не появятся симптомы. Поэтому инкубационный период может быть разным. В этом периоде человек может быть опасным для окружающих, но сам не всегда заболевает, организм может устоять. Если в течение 14 дней нет симптомов инфекции, значит, не заболел.

Плохо, что мы еще толком не знаем, как новая инфекция передается. Вроде воздушно-капельным путем, но может и через руки. Выяснили, что попадает в кровь: повышение температуры тела - показатель того, что она в крови, а из крови - в легкие. Если вирус в них размножается, человеку фактически нечем дышать, легочные структуры разрушаются и превращаются в кашу. Тогда некоторым требуется искусственная вентиляция легких. Но нельзя рассчитывать, что она гарантированно поможет не умереть, для этого нужно, чтобы сам вирус погиб. Если он будет дальше размножаться, эта процедура не спасет.

Правда ли, что 10 процентов врачей заражаются коронавирусом от пациентов? Вообще, как медики, лечащие таких больных, могут себя защитить?

Юрий Амбалов: Может, и 20 процентов заражаются. В Милане, например, вообще кошмарная цифра инфицирования среди медработников.

Речь идет о том, насколько врачи защищены. Отличная защита - специальный костюм. Видели, наверное, по телевизору. Такой костюм - самый современный и надежный, кстати, после снятия он уничтожается.

Но врач, работающий по много часов в большом напряжении, может допустить какие-то ошибки. Маску не так поправил и так далее. Для доктора в такой ситуации должна быть защита, как будто его отправляют в космос. В России и в мире этого нет. Есть только некие образцы.

А маски? Не помогают?

Юрий Амбалов: Непонятно, какими масками пользуются врачи. В обычной маске воздух проходит свободно и сверху, и сбоку. А COVID-19 - один из самых крупных вирусов - 300 нанометров (нанометр - миллиардная часть метра).

Ткань состоит из волокон, интервалы межу ниточками - микроны. В общем, вирус сквозь маску проходит легко. Обычная маска может защитить только от летящей слюны, когда тут же сорвешь ее и выбросишь. Лучше всего использовать респиратор.

Не облизывайте пальто

А насколько эффективно ношение маски и перчаток в обычной жизни? Кому лучше их надевать и в каких случаях?

Юрий Амбалов: Маска лучше, чем ее отсутствие, лучшая маска - респиратор, я уже объяснил, почему. Что касается перчаток, если есть - надевай. Береженого Бог бережет. А когда вернулся домой, сожги или постирай.

Больше всего вируса попадает от больного человека: когда он дышит и кашляет. В этом случае выделяется чудовищное количество вирусных частиц. Если зараженный дотронулся до двери, ну, сколько там будет вируса - три дохлятины. Просто нужно вымыть после прикосновения руки с мылом.

Мылом? Но говорят, что лучше одеколоном или водкой?

Юрий Амбалов: Для вируса губительна щелочь, а мыло - это, по сути, она и есть. Одеколон и водка - если больше 40 градусов. Лучше борный или салициловый спирт, который продается в аптеках. У него 70 градусов.

А не опасно есть готовые продукты, булочки, например?

Юрий Амбалов: Если во время еды проглотил вирус вместе с булочкой, он попадет в желудок, где соляная кислота, а она растворяет даже маленькие гвозди.

Еще один момент, на который никто не обращает внимания. Когда ложитесь спать, желательно вымыть руки и что более странно - надеть перчатки. Потому что в 90 процентах случаев мы прикасаемся к губам, носу и глазам именно во сне.

Вывод - чтобы обезопасить себя при прикосновении от вируса, надо хотя бы минимум три раза в день мыть руки - когда пришел домой, перед едой и перед сном.

Что касается предметов или вещей, по этому поводу я бы не бился в истерике. Допустим, на пальто попал вирус. Его концентрация ничтожна. Вы же не собираетесь его облизывать. Если совсем повернуты на этой почве, можно использовать кварцевую лампу. Но главное, чтобы больной человек не дышал в лицо другому.

Правда ли, что можно перенести инфекцию на ногах и не знать об этом?

Юрий Амбалов: Сплошь и рядом.

Солнышко поможет

Говорят, этот вирус захватит большой процент населения планеты. Это так?

Юрий Амбалов: Сколько людей может заразиться, зависит от готовности медицинской службы в целом. Китайцы сначала не были готовы, но быстро перестроились. В Ухане с его двенадцатью миллионами жителей властям удалось поделить весь город на маленькие квадраты, жители которых не общались друг с другом. Это реально помогло.

В интернете вбрасывают информацию, что в медучреждениях тяжелых больных коронавирусом не будут лечить, так как это бесполезно. Все внимание только больным в средней и легкой форме.

Юрий Амбалов: Это не так! Потом, смотря, что вкладывать в понятие лечить. У врачей еще нет препаратов, уничтожающих именно этот коронавирус. В больнице инфицированному могут помочь, если у него проблемы с дыханием или сердцем. В частности, сделать ту же искусственную вентиляцию легких. Но все равно может развиться тяжелая форма, и человек умрет. Больным в легкой форме назначается симптоматическое лечение, и они находятся дома. В телефонном режиме информируют о состоянии своего здоровья, их периодически посещает участковый терапевт.

Заболевший средней тяжести может лечиться и дома, и в больнице. Но в принципе, и первые, и вторые поправятся сами. А тем, у кого тяжелая форма, оказывают постоянное врачебное внимание.

Что убивает вирус - какая погода, температура и влажность воздуха?

Юрий Амбалов: Ничего не доказано и не проверено. К примеру, в Израиле и Южной Корее, где тепло и жарко, не так много людей болеет коронавирусной инфекцией, и не так тяжело.

В Италии полыхнуло на севере страны, где было до десяти градусов тепла. Это не доказательство, но есть надежда: чем ближе к теплу, тем больше шансов, что вирусу станет плохо.

Еще надеемся - будет ярко светить солнце, его ультрафиолетовые лучи будут убивать инфекцию. И меньше шансов, что она сможет передаваться через руки.

Появились сообщения, что вирусом можно заразиться половым путем…

Юрий Амбалов: Никаких научных доказательств этому нет. Но если заниматься сексом в классической позе, а при ней партнеры дышат друг другу в лицо, опасность существует. Лучше сейчас использовать другую позицию.

Болезнь путешественников

Почему большинство, побывавших за границей, привозят с собой вирус, даже если человек был далеко от эпицентра? Он витает в воздухе?

Юрий Амбалов: Точно не витает. Виновники - вокзалы, аэропорты и самые опасные - самолеты и пароходы - места большого скопления людей. В самолет воздух подается принудительно. Лучшего для вируса не придумаешь.

Сегодня все спрятались от вируса в самоизоляцию. Были ли в истории подобные случаи? Известны массовые эпидемии чумы, холеры. Как удавалось их остановить?

Юрий Амбалов: На новую инфекцию похожа легочная форма чумы. В то время, когда она косила людей, все сидели в своих хибарах и старались из них не выходить. Заболевших изолировали, а трупы зарывали.

Эпидемиологические меры, предусмотренные в действующем законодательстве, хорошие. Хитрость в другом - как их выполняют. В это нужно постоянно вкладывать деньги. Обновлять те или иные средства и возможности. За последние семь лет количество инфекционистов уменьшилось многократно. Сейчас говорят - давайте переучивать врачей других специальностей. Кого - реаниматологов, хирургов?! Некоторые инфекционисты сегодня произносят ужасные вещи: наконец, теперь на нас обратят внимание.

Проблема в том, что от медицины последние годы требуют, чтобы она приносила доход. А если какой-то вид врачебной деятельности не приносит денег, его надо ликвидировать. Неправильно! И жизнь в этом убеждает.

Съешь лимон

В Ростове цена на лимоны поднялась в два раза. В Дагестане продают по две тысячи рублей за килограмм имбирь. Выросла в пять раз цена на чеснок. Люди начитались, что эти продукты убивают вирус. А на самом деле?

Юрий Амбалов: Ничто вирус не убивает. Польза от чеснока и лука - когда наелись, люди от вас шарахаются (смеется).

Можно, конечно, есть имбирь и верить, что обезопасил себя. Как у Пушкина: обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад.

Что касается лимона, тут все более серьезно. COVID-19 не любит щелочную среду. В ней он погибает. Чай с лимоном, молоко с чайной ложечкой соды - продукты со щелочными свойствами. Рекомендую особенно сейчас молочно-растительное питание.

Съеденный лимон попадает в кровь и легко соединяется с натрием - солью. Получается лимоннокислый натрий или цитрат натрия на медицинском языке, который обладает щелочными свойствами. Вот почему наши бабушки при простуде рекомендовали кушать побольше лимончика и пить липовый чай. У него те же свойства.

Постящиеся люди, так как не едят мясо и молочные продукты, больше подвержены риску заражения или нет?

Юрий Амбалов: То, что не едят мясо, это плохо для вируса, потому что оно обладает закисляющими свойствами. А то, что в организм не попадают молочные продукты, это, наоборот, для вируса хорошо. Так что лучше сейчас их есть.

А еще, чтобы не болеть, надо быть эмоционально бодрым.

Рецепт от доктора Амбалова

Берете половину среднего по размеру лимона, выдавливаете сок, режете на маленькие куски, заливаете водой и добавляете чайную ложку меда. Пейте в течение дня по глотку. Таким образом обеспечивается поступление лимонной кислоты в организм, из которой образуется лимоннокислый натрий, нивелирующий кислотную среду. И это не даст вирусу размножатся.

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