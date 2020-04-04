В Крыму объяснили, в каких случаях можно ездить на машине в карантин

Министерство транспорта Крыма разъяснило жителям полуострова, в каких случаях в условиях жесткой самоизоляции возможно использование личного автотранспорта в период режима повышенной готовности, и какие документы для этого требуются.

Разрешено проехать до ближайшего продуктового магазина или аптечного пункта для покупки товаров первой необходимости или лекарств (необходимо иметь при себе паспорт) и к месту работы, лечения и назад (нужны паспорт и специальная справка).

В число аналогичных случаев входит посещение родственников в возрасте старше 65 лет, инвалидов, которые требуют особого ухода. При этом необходимо иметь паспорт и копии документов, подтверждающих пожилой возраст родственников, их инвалидность и место проживания.

Также разрешено посещать находящуюся в собственности недвижимость для присмотра за ее состоянием. При себе - паспорт и копии документов о праве собственности с адресом ее нахождения. Это может быть выписка из росреестра о владении квартирой или домом с приусадебным участком.

Еще можно перевозить граждан к медучреждениям, если требуется неотложная помощь врачей. Но этот пункт действует только в случае отсутствия явных симптомов коронавирусной инфекции". При себе достаточно иметь паспорта.

Кроме того, при наличии паспорта и подтверждающих документов разрешен проезд в отделения ЗАГС для регистрации новорожденных и смерти и в организации, что оказывают ритуальные услуги.

В минтрансе напомнили, что запрещено посещение объектов культурного наследия, памятников, выезды на природу и пикники, а также на празднование дней рождения, юбилеев, бракосочетаний и так далее.

В ведомстве рекомендовали при использовании личного авто обязательно соблюдать меры профилактики для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, а до и после, а также во время поездки проветривать салон автомобиля.

Напомним, с 3 по 6 апреля в РК действует режим полной самоизоляции для все граждан, за исключением работающих на жизненно важных предприятиях. В воскресенье власти решат, продлевать ли его. Под медицинским наблюдением находятся 3039 человек, из которых под динамическим на дому - 2957. В стационарах - 67 человек, изолированы в обсерваторы - 15. По данным Роспотребнадзора, всего выявлено 18 заразившихся Covid-19. За последние сутки нет ни одного положительного теста. Накануне выписаны два вылечившихся от коронавируса пациента.