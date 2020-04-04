РФ отправила в Сербию 11 Ил-76 со специалистами и медтехникой

Последние три из 11 запланированных Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России вылетели в субботу в Сербию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Все российские самолеты направляются на аэродром Батайница, который расположен в 20 километрах от Белграда. Напомним, первый Ил-76 вылетел в пятницу около 12 часов с аэродрома "Чкаловский". В Сербию одиннадцатью рейсами будут переброшены 87 военных вирусологов и медиков, а также техника и спецоборудование, пишет РИА Новости.

Создать авиационную группировку для оперативной доставки помощи Сербии в борьбе с распространением коронавирусной инфекции распорядился министр обороны России Сергей Шойгу. Эту операцию российские военные проводят по поручению президента РФ Владимира Путина.