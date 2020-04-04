Распоряжение губернатора Рязанской области от 4 апреля 2020 года № 109-рг

Внести в распоряжение Губернатора Рязанской области от 17.03.2020 № 70-рг (в редакции распоряжений Губернатора Рязанской области от 18.03.2020 № 77-рг, от 20.03.2020 № 81-рг, от 23.03.2020 № 89-рг, от 27.03.2020 № 97-рг, от 27.03.2020 № 99-рг, от 28.03.2020 № 100-рг, от 30.03.2020 № 101-рг, от 31.03.2020 № 105-рг, от 02.04.2020 № 107-рг) следующие изменения:

1. Распоряжение изложить в следующей редакции:

"В связи с угрозой распространения на территории Рязанской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера":

1. Ввести с 17.03.2020 и до особого распоряжения на территории Рязанской области для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Рязанской области (далее - ТП РСЧС Рязанской области) режим повышенной готовности.

2. Запретить по 30 апреля 2020 года проведение на территории Рязанской области спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.

3. Обязать граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV):

- сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию по номеру телефона +7 (4912) 50-64-87;

- при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;

- соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому.

4. Гражданам, прибывшим из Китайской Народной Республики, Республики Корея, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест).

Совместно проживающим в период обеспечения изоляции с вышеуказанными гражданами, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей.

5. Обязать граждан, посещавших территории иных субъектов Российской Федерации, сообщать о своем прибытии после 15 марта 2020 года на территорию Рязанской области по горячим линиям администраций муниципальных районов и городских округов Рязанской области по месту пребывания или жительства, указанным в перечне в приложении № 3 к настоящему распоряжению.

6. С 30 марта по 30 апреля 2020 года обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении № 1 к настоящему распоряжению. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, а также к гражданам, определенным решением областного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения заболевания новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Рязанской области (далее - Штаб).

7. Организациям, предоставляющим услуги связи, обеспечить неприменение в указанный период мер ответственности за несвоевременное исполнение гражданами, обязанными соблюдать режим самоизоляции в соответствии с абзацем первым пункта 6 настоящего распоряжения, обязательств по оплате услуг связи, а также обеспечить продолжение предоставления соответствующих услуг в указанный период.

8. С 28 марта по 30 апреля 2020 года временно приостановить на территории Рязанской области:

1) работу объектов розничной торговли, за исключением:

- аптек и аптечных пунктов;

- специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи. При этом рекомендуется исключить демонстрацию (показ) работоспособности средств связи во включенном состоянии;

- специализированных объектов розничной торговли, реализующих зоотовары;

- специализированных объектов розничной торговли, реализующих семена, саженцы растений, удобрения;

- объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению;

- объектов, осуществляющих продажу товаров дистанционным способом без очного присутствия покупателя на территории торгового объекта;

2) работу торговых, развлекательных, торгово-развлекательных центров и иных подобных центров (комплексов, объектов), за исключением отдельных помещений в них, используемых для торговли продовольственными товарами и (или) непродовольственными товарами первой необходимости согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению, а также аптечными организациями;

3) работу торговых мест на розничных рынках, за исключением торговых мест, предназначенных для аптек, аптечных пунктов, осуществления торговли продовольственными товарами и (или) непродовольственными товарами первой необходимости согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению;

4) работу парикмахерских, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина;

5) деятельность организаций общественного питания, за исключением дистанционной торговли;

6) проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан;

7) посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), территорий, предназначенных преимущественно для проведения указанных в подпункте 6 настоящего пункта мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений;

8) посещение территорий общего пользования (набережные, скверы, парки);

9) предоставление государственных и иных услуг в помещениях центральных исполнительных органов государственной власти Рязанской области и государственных учреждений Рязанской области, за исключением услуг, предоставление которых может осуществляться исключительно в указанных помещениях, при условии обеспечения предварительной записи граждан. При этом государственные и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде;

10) работу частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих присмотр и уход за детьми, центров образования детей, досуговых и логопедических центров, детских городков и иных объектов и организаций, оказывающих подобные услуги, предусматривающие очное присутствие детей и/или их родителей.

9. Рекомендовать гражданам воздержаться от посещения религиозных объектов.

10. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Рязанской области:

- обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

- оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;

- при поступлении запроса Штаба, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений где находился заболевший;

- не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, указанных в пунктах 3, 4, абзаце первом пункта 6 настоящего распоряжения, а также работников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции;

- перевести граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в соответствии с абзацем первым пункта 6 настоящего распоряжения, с их согласия на дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск.

11. Центральным исполнительным органам государственной власти Рязанской области и подведомственным им учреждениям отменить с 17 марта по 30 апреля 2020 года проведение массовых мероприятий (деловые, спортивные, культурные, развлекательные, иные мероприятия) с числом участников более 25 человек.

12. Министерству культуры и туризма Рязанской области (В.Ю. Попов), министерству физической культуры и спорта Рязанской области (В.В. Фролов), министерству образования и молодежной политики Рязанской области (О.С. Щетинкина), министерству труда и социальной защиты населения Рязанской области (В.С. Емец), министерству здравоохранения Рязанской области (А.А. Прилуцкий):

в период с 17 марта по 5 апреля 2020 года обеспечить внесение изменений в учебные планы и календарные учебные графики подведомственных учреждений, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального, дополнительного образования, предусмотрев каникулы;

в период с 6 апреля 2020 года и до особого распоряжения:

- усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания обучающихся;

- при реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ предусмотреть:

организацию контактной работы обучающихся и педагогических работников исключительно в электронной образовательной среде;

использование различных образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

- организовать обучение по индивидуальному учебному плану при реализации дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области искусств, физической культуры и спорта;

- обеспечить реализацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ в полном объеме;

- активизировать с учетом изменившихся условий реализации образовательных программ воспитательную работу, направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил, норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.

13. Рекомендовать администрациям муниципальных образований Рязанской области:

отменить с 17 марта по 30 апреля 2020 года проведение массовых мероприятий (деловые, спортивные, культурные, развлекательные, иные мероприятия);

в период с 17 марта 2020 года организовать свободное посещение детьми подведомственных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования, предусмотрев нерабочие дни в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года, а с 4 апреля 2020 года и до особого распоряжения исключить пребывание детей в указанных учреждениях;

организовать внесение изменений в учебные планы и календарные учебные графики подведомственных учреждений, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования, предусмотрев каникулы в период с 17 марта по 5 апреля 2020 года;

отменить в период с 17 марта 2020 года и до особого распоряжения проведение смен в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов, работу лагерей с дневным пребыванием детей и детских лагерей труда и отдыха, организованных на базе подведомственных образовательных организаций;

приостановить в период с 17 по 30 марта 2020 года в физкультурно-спортивных организациях реализацию образовательных программ физкультурно-спортивной направленности, оказание платных физкультурно-оздоровительных услуг, реализацию программ спортивной подготовки на всех этапах, за исключением этапа высшего спортивного мастерства;

приостановить организацию и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований;

приостановить в физкультурно-спортивных организациях оказание платных услуг, реализацию программ спортивной подготовки на всех этапах в период с 31 марта по 30 апреля 2020 года;

в период с 6 апреля 2020 года:

- усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания обучающихся;

- при реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательных программ и дополнительных общеобразовательных программ предусмотреть:

организацию контактной работы обучающихся и педагогических работников исключительно в электронной образовательной среде;

использование различных образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

- организовать обучение по индивидуальному учебному плану при реализации дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области искусств, физической культуры и спорта;

- обеспечить реализацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных программ в полном объеме;

- активизировать с учетом изменившихся условий реализации образовательных программ воспитательную работу, направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил, норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, физической культуры и спорта;

- в подведомственных образовательных организациях при реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в условиях использования различных образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, обеспечить питанием социально незащищенные категории обучающихся, имеющих право на обеспечение бесплатным питанием, предоставив их родителям (законным представителям) возможность получать продуктовые наборы (пайки) из расчета количества учебных дней в период, указанный в абзаце девятом настоящего пункта, рассчитанные на несколько дней, в соответствующей образовательной организации и забрать их домой.

14. Рекомендовать администрациям муниципальных районов и городских округов Рязанской области в срок до 2 апреля 2020 года:

1) утвердить перечень торговых объектов и прикрепленных к ним жилых домов для обеспечения торгового обслуживания населения продовольственными товарами и непродовольственными товарами первой необходимости (далее - Перечень);

2) проинформировать жителей соответствующих муниципальных образований о Перечне;

3) проинформировать жителей населенных пунктов, обслуживаемых средствами развозной торговли, о графиках доставки продовольственных товаров и непродовольственных товаров первой необходимости, контактах обслуживающих организаций и (или) индивидуальных предпринимателей;

4) направить информацию, предусмотренную подпунктами 1, 3 настоящего пункта, в адрес министерства промышленности и экономического развития Рязанской области и министерства цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области.

15. Министерству цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области (В.А. Стройков) во взаимодействии с министерством промышленности и экономического развития Рязанской области (А.В. Ворфоломеев) обеспечить визуализацию на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти Рязанской области и администраций муниципальных районов и городских округов Рязанской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации, полученной в соответствии с подпунктом 4 пункта 14 настоящего распоряжения.

16. Рекомендовать администрации города Рязани обеспечить в период с 24 марта по 30 апреля 2020 года приостановление использования льготных месячных проездных билетов в форме электронного проездного билета - транспортной карты "Школьная", "Студенческая".

17. Министерству здравоохранения Рязанской области:

обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций Рязанской области для лиц, указанных в пунктах 3, 4 и абзаце первом пункта 6 настоящего распоряжения;

организовать работу медицинских организаций Рязанской области с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), и пациентам старше 60 лет, для чего обеспечить усиление выездной амбулаторной службы сотрудниками отделений профилактики, городской фтизиатрической службы и клиническими ординаторами образовательных организаций высшего образования;

обеспечить готовность медицинских организаций Рязанской области, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV);

совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области обеспечить изоляцию граждан, у которых по результатам лабораторных исследований подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с медицинскими показаниями.

18. Министерству образования и молодежной политики Рязанской области обеспечить в период с 17 марта 2020 года и до особого распоряжения отмену:

проведения смен в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов;

работы лагерей с дневным пребыванием детей и детских лагерей труда и отдыха, организованных на базе подведомственных образовательных организаций.

19. Министерству культуры и туризма Рязанской области в период с 17 марта по 30 апреля 2020 года закрыть для посетителей (получателей услуг) подведомственные государственные учреждения культуры (музеи, библиотеки, центры, театрально-зрелищные учреждения) и профессиональные образовательные организации в сфере культуры.

20. Министерству физической культуры и спорта Рязанской области в период с 17 марта по 30 апреля 2020 года:

приостановить в учреждениях спортивной подготовки оказание платных услуг, реализацию программ спортивной подготовки на всех этапах;

приостановить организацию и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Рязанской области;

приостановить наделение статусом "Спортивная сборная команда Рязанской области" коллективов по различным видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта.

21. Министерству труда и социальной защиты населения Рязанской области:

обеспечить усиление противоэпидемического режима (проведение термометрии и осмотра с целью выявления больных, усиление контроля за соблюдением температурного режима, режимов текущей дезинфекции, обеззараживание воздушной среды, ношение защитных масок и др.) в подведомственных учреждениях с круглосуточным пребыванием;

обеспечить наличие в подведомственных учреждениях бактерицидных облучателей, дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты, организацию питьевого режима;

при входе работников, получателей услуг в подведомственные учреждения обеспечить возможность обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры;

принять меры по своевременной изоляции получателей услуг с симптомами заболевания новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в подведомственных учреждениях;

временно отменить групповое предоставление услуг гражданам в учреждениях социального обслуживания, в том числе в отделениях дневного пребывания, клубах, кружках, в государственном казенном учреждении Центре занятости населения Рязанской области и Государственном автономном учреждении дополнительного профессионального образования Учебном центре министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области;

обеспечить предоставление образовательных услуг в Государственном автономном учреждении дополнительного профессионального образования Учебном центре министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области преимущественно в дистанционной форме;

обеспечить предоставление государственных услуг подведомственными учреждениями преимущественно в электронной форме (при наличии возможности);

организовать обслуживание заявителей в государственном казенном учреждении Рязанской области "Управление социальной защиты населения Рязанской области" исключительно по предварительной записи;

организовать информирование граждан о возможности получения государственных услуг в сфере социальной защиты в электронном виде;

организовать предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому гражданам в возрасте старше 60 лет, а также гражданам, имеющим хронические заболевания, в целях обеспечения соблюдения ими режима самоизоляции;

организовать взаимодействие с некоммерческими и общественными организациями, меценатами, волонтерами в целях создания и функционирования дистанционного консультативного центра для получателей мер социальной поддержки и социальных услуг из числа граждан пожилого возраста и инвалидов по вопросам профилактики распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и своевременного оказания необходимой помощи;

с 28 марта 2020 года и до особого распоряжения продлить предоставление ранее назначенных ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и (или) второго ребенка, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг без предоставления гражданами документов, подтверждающих их право на соответствующие государственные услуги;

с 28 марта 2020 года и до особого распоряжения организовать пересмотр индивидуальных программ предоставления социальных услуг заочно, без истребования документов у получателей социальных услуг и проведения оценки условий жизнедеятельности, с установлением срока вновь разработанной индивидуальной программы на 6 месяцев.

22. Министерству промышленности и экономического развития Рязанской области:

организовать с 21 марта по 30 апреля 2020 года обслуживание заявителей в ГБУ РО "МФЦ Рязанской области" исключительно по предварительной записи;

организовать с 30 марта по 30 апреля 2020 года обслуживание заявителей ГБУ РО "МФЦ Рязанской области" в особом режиме;

организовать разработку порядка работы ГБУ РО "МФЦ Рязанской области" с 30 марта по 30 апреля 2020 года в особом режиме и информирование об этом порядке заявителей;

организовать информирование граждан о возможности получения услуг в электронном виде;

обеспечить наличие в ГБУ РО "МФЦ Рязанской области" бактерицидных облучателей, дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты, организацию питьевого режима;

при входе в ГБУ РО "МФЦ Рязанской области" работников, получателей услуг обеспечить возможность обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками;

принимать меры по информированию заявителей ГБУ РО "МФЦ Рязанской области" о действиях при обнаружении симптомов новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV).

23. Министерству транспорта и автомобильных дорог Рязанской области (В.А. Решетник) совместно с собственниками (владельцами) зданий железнодорожных и иных вокзалов обеспечить зонирование помещений в указанных зданиях в целях разведения потоков пассажиров и встречающих их лиц с целью выделения зон для нахождения лиц, прибывших из эпидемически опасных по новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) стран, а также лиц с подозрением на наличие новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

24. В целях выполнения требований санитарного законодательства, постановлений должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, руководителям транспортных организаций, расположенных на территории Рязанской области и осуществляющих перевозки по регулярным маршрутам:

обеспечить закупку необходимых дезинфицирующих средств для санитарной обработки салона транспортных средств, дезинфицирующих средств, масок и перчаток для водителей и кондукторов;

проинструктировать сотрудников о необходимости проведения санитарной обработки специальными дезинфицирующими средствами транспортных средств (поручней, ручек, пассажирских сидений), в том числе перед выездом на линию и после каждого рейса;

обеспечить проветривание салона транспортного средства после каждого рейса;

обеспечить размещение информационных материалов (листовок, памяток) по вопросам профилактики распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в салонах транспортных средств;

ограничить количество перевозимых пассажиров автобусами, соблюдая в междугородном сообщении, в городском и пригородном сообщениях автобусами малого класса вместимость пассажиров по местам для сидения, а в городском и пригородном сообщениях автобусами среднего и большого класса вместимость с загрузкой не более 50%.

25. Рекомендовать собственникам (владельцам) зданий железнодорожных и иных вокзалов, автостанций, железнодорожных станций обеспечить ежечасное проведение санитарной обработки залов ожиданий, касс.

26. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих перевозки легковым такси, обеспечить проведение санитарной обработки транспортных средств (пассажирских сидений, ручек дверей, передних панелей) после каждой поездки.

27. Министерству транспорта и автомобильных дорог Рязанской области осуществлять мониторинг исполнения пунктов 24-26 настоящего распоряжения.

28. Главному управлению записи актов гражданского состояния Рязанской области (Е.А. Васильева):

временно приостановить государственную регистрацию заключения и расторжения браков;

обеспечить изменение дат государственной регистрации заключения браков, которые были определены ранее, и назначение новых дат регистрации заключения браков на даты после 01.06.2020;

в исключительных случаях, определяемых главным управлением записи актов гражданского состояния Рязанской области, при невозможности изменения даты государственной регистрации заключения брака, производить его государственную регистрацию в присутствии лиц, вступающих в брак, не допуская приглашенных лиц.

29. Обязать:

1) граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

2) органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

3) граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим распоряжением, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, также не распространяются на граждан в случае наличия у них специальных пропусков, выданных в порядке, установленном Правительством Рязанской области.

30. Рекомендовать ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России (Р.Е. Калинин) с привлечением активистов Рязанского регионального отделения Всероссийской общественной организации "Молодая Гвардия Единой России", регионального отделения Общероссийского народного фронта Рязанской области обеспечить доставку продуктов питания для граждан, прибывших из стран, указанных в пунктах 3, 4, а также граждан, указанных в абзаце первом пункта 6 настоящего распоряжения, находящихся на самоизоляции на дому, с созданием колл-центра на базе университета.

31. Рекомендовать руководителям коллективных средств размещения Рязанской области (гостиницы, мотели, хостелы, базы отдыха):

соблюдать условия по загрузке номерного фонда не более чем на 20%;

осуществлять организацию питания гостей в номерах;

приостановить с 28 марта по 30 апреля 2020 года предоставление услуг лицам, имеющим намерение заказать или приобрести либо заказывающим, приобретающим услуги в указанный период (за исключением лиц, использующих гостиничные услуги).

32. Приостановить с 28 марта до 1 июня 2020 года бронирование мест, прием и размещение лиц в санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

В отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях:

- обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления;

- организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц в соответствии с разъяснениями должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

33. Рекомендовать операторам связи, оказывающим услуги на территории Рязанской области, не ограничивать доступ абонентов старше 60 лет к услугам проводного домашнего интернета, телефонии, телевидения и мобильной связи при нулевом балансе.

34. Рекомендовать частным образовательным организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, в период с 17 марта 2020 года организовать свободное посещение занятий детьми, предусмотрев нерабочие дни в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года, а с 4 апреля 2020 года и до особого распоряжения исключить пребывание детей в указанных организациях.

35. Рекомендовать частным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим присмотр и уход за детьми, исключить пребывание воспитанников в местах осуществления деятельности по присмотру и уходу за детьми с 4 апреля 2020 года и до особого распоряжения.

36. Рекомендовать федеральным и частным образовательным организациям, реализующим образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального, дополнительного образования, внести изменения в учебные планы и календарные учебные графики, предусмотрев каникулы в период с 17 марта по 5 апреля 2020 года.

37. Рекомендовать федеральным и частным образовательным организациям, реализующим образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального, соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы, в период с 6 апреля 2020 года и до особого распоряжения:

- усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания обучающихся;

- при реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ предусмотреть:

организацию контактной работы обучающихся и педагогических работников исключительно в электронной образовательной среде;

использование различных образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

- организовать обучение по индивидуальному учебному плану при реализации дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области искусств;

- обеспечить реализацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ в полном объеме;

- активизировать с учетом изменившихся условий реализации образовательных программ воспитательную работу, направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил, норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.

38. Рекомендовать частным организациям и индивидуальным предпринимателям в период с 17 марта 2020 года и до особого распоряжения:

отменить проведение смен в загородных стационарных оздоровительных лагерях, профильных палаточных лагерях, туристических походов, слетов и иных малых форм организации досуга детей;

приостановить работу лагерей с дневным пребыванием детей и детских лагерей труда и отдыха, организованных на базе образовательных организаций.

39. В целях выполнения требований санитарного законодательства, постановлений должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, специализированным потребительским кооперативам, собственникам помещений в многоквартирном доме, осуществляющим непосредственное управление многоквартирным домом:

иметь в достаточном количестве, а в случае необходимости приобрести дезинфицирующие средства для обработки помещений общего пользования в многоквартирных домах;

ежедневно проводить влажную уборку и профилактическую дезинфекцию помещений общего пользования в многоквартирных домах.

40. Рекомендовать организаторам ярмарок на территории Рязанской области независимо от формы собственности прекратить работу ярмарок в выходные, нерабочие праздничные и нерабочие дни.

В муниципальных районах и городских округах Рязанской области ярмарки могут проводиться в рабочие дни при соблюдении следующих условий:

- обеспечение выполнения требований санитарного законодательства, постановлений должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор;

- организация переноса ярмарок, назначенных на выходные, нерабочие праздничные и нерабочие дни, на рабочие дни;

- размещение на ярмарочных площадках информационных стендов о необходимости соблюдения требований санитарного законодательства, постановлений должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор;

- организация раздельных торговых площадок для осуществления торговли разными категориями товаров (овощи, молочная продукция, мясо и мясная продукция, хлеб, прочие продовольственные и непродовольственные товары);

- размещение торговых мест на расстоянии не менее 5 метров друг от друга;

- недопущение присутствия на ярмарочной площадке более 50 человек;

- обеспечение продавцов защитными масками и перчатками;

- обеспечение не менее двух работников от каждого торгового субъекта (один - для отпуска товаров, другой - для проведения расчетов).

41. Гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц.

42. С 5 по 30 апреля 2020 года оказывать стоматологические услуги исключительно по предварительной записи.

43. Штабу обеспечить эффективное взаимодействие исполнительных органов государственной власти Рязанской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

44. Перевести Штаб в круглосуточный режим работы до особого распоряжения.

45. Назначить Вице-губернатора Рязанской области - первого заместителя Председателя Правительства Рязанской области И.М. Грекова лицом, ответственным за организацию взаимодействия с Информационным центром по мониторингу ситуации с коронавирусом.

46. Определить руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации Вице-губернатора Рязанской области - первого заместителя Председателя Правительства Рязанской области И.М. Грекова.

47. Вице-губернатору Рязанской области - первому заместителю Председателя Правительства Рязанской области, первому заместителю руководителя Штаба И.М. Грекову ежедневно представлять мне доклад о ситуации с распространением на территории Рязанской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), количестве заболевших, в том числе вновь выявленных случаях заражения инфекцией.

48. Предложить Главному управлению МЧС России по Рязанской области (С.И. Филиппов) с привлечением необходимых сил и средств:

организовать непрерывный сбор, обработку и передачу органам управления и силам ТП РСЧС Рязанской области данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях;

принятие иных оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций.

49. Министерству по делам территорий и информационной политике Рязанской области (И.В. Ушаков) обеспечить информирование населения о введении для органов управления и сил ТП РСЧС Рязанской области режима повышенной готовности.

50. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.".

2. Приложения № 2, 3 изложить в новой редакции соответственно согласно приложениям № 1, 2 к настоящему распоряжению.

Губернатор Рязанской области Н.В.Любимов





Приложение № 1 к распоряжению Губернатора Рязанской области от 04.04.2020 № 109-рг

"Приложение № 2 к распоряжению Губернатора Рязанской области от 17.03.2020 № 70-рг

Перечень непродовольственных товаров первой необходимости

1. Санитарно-гигиеническая маска.

2. Антисептик для рук.

3. Салфетки влажные.

4. Салфетки сухие.

5. Мыло и моющие средства.

6. Дезинфицирующие средства.

7. Паста зубная.

8. Щетка зубная.

9. Бумага туалетная, полотенца бумажные.

10. Гигиенические прокладки.

11. Стиральный порошок.

12. Подгузники детские.

13. Спички, коробок.

14. Свечи.

15. Пеленка для новорожденного.

16. Шампунь детский.

17. Крем от опрелостей детский.

18. Бутылочка для кормления.

19. Соска-пустышка.

20. Бензин автомобильный.

21. Дизельное и газомоторное топливо.

22. Сжиженный природный газ.

23. Корма готовые для домашних животных, зоотовары, в том числе ветеринарные препараты.

24. Семена, удобрения.

25. Похоронные принадлежности.

26. Технические средства реабилитации.

27. Табачная продукция.

28. Комплектующие (запасные части) транспортных средств.".





Приложение № 2 к распоряжению Губернатора Рязанской области от 04.04.2020 № 109-рг





"Приложение № 3 к распоряжению Губернатора Рязанской области от 17.03.2020 № 70-рг

Перечень горячих линий администраций муниципальных районов и городских округов Рязанской области

Администрация муниципального района (городского округа) Рязанской области / Номера телефонов горячих линий

Александро-Невский район 8 (49158) 2-23-55, 8-910-568-59-52

Ермишинский район 8 (49144) 2-10-35, 8 (49144) 2-11-76, 8-920-982-29-70

Захаровский район 8 (49153) 5-14-21

Кадомский район 8-920-632-54-15, 8-920-968-57-16

Касимовский район 8 (49131) 2-22-45, 8-910-610-04-13

Клепиковский район 8-915-626-14-47

Кораблинский район 8-951-102-72-65

Милославский район 8-910-506-09-54

Михайловский район 8-920-986-22-44

Пителинский район 8-910-569-58-40, 8-961-133-47-30, 8 (49145) 6-41-93

Пронский район 8 (49155) 3-16-66, 8-915-590-04-31

Путятинский район 8-910-907-22-46

Рыбновский район 8-910-501-48-62

Ряжский район 8-910-630-09-64

Рязанский район 8 (4912) 55-80-75

Сапожковский район 8 (49152) 2-12-52

Сараевский район 8 (49148) 3-22-62, 8-910-621-73-72

Сасовский район 8 (49133) 5-16-10

Скопинский район 8 (49156) 5-06-82

Спасский район 8-910-504-42-69

Старожиловский район 8-905-187-00-11

Ухоловский район 8-910-570-13-93

Чучковский район 8-910-564-37-22

Шацкий район 8 (49147) 2-23-58

Шиловский район 8-910-632-86-99

г. Касимов 8 (49131) 2-24-21, 8 (49131) 4-14-01, 8-920-966-18-77

г. Рязань 8 (4912) 50-64-87

г. Сасово 8-910-571-27-43

г. Скопин 8-920-634-39-39"







