Постановление администрации Смоленской области от 3 апреля 2020 года № 174 "Об организациях, индивидуальных предпринимателях и иных лицах, деятельность которых не запрещается и не приостанавливается в период действия режима повышенной готовности, введенного Указом Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24 "О введении режима повышенной готовности" Администрация Смоленской области постановляет:

1. Утвердить перечень категорий организаций, индивидуальных предпринимателей и иных лиц, деятельность которых не запрещается и не приостанавливается на территории Смоленской области в период действия режима повышенной готовности, введенного Указом Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Установить, что дополнительно к организациям, индивидуальным предпринимателям и иным лицам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, на территории Смоленской области в период действия режима повышенной готовности, введенного Указом Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24, не запрещается и не приостанавливается деятельность организаций, индивидуальных предпринимателей и иных лиц, включенных в перечень согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Губернатор Смоленской области А.В.Островский





Приложение № 1 к постановлению Администрации Смоленской области от 3 апреля 2020 года № 174

Перечень категорий организаций, индивидуальных предпринимателей и иных лиц, деятельность которых не запрещается и не приостанавливается па территории Смоленской области в период действия режима повышенной готовности, введенного Указом Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24

1. Системообразующие организации, имеющие региональное значение и оказывающие в том числе существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в Смоленской области, перечень которых утвержден распоряжением Губернатора Смоленской области от 08.02.2017 № 145-р (с последующими изменениями).

2. Строительные организации, а также производители и поставщики строительных материалов, задействованные при строительстве объектов на территории Смоленской области в рамках реализации национальных проектов и региональных программ, реализуемых на территории Смоленской области.

3. Нотариусы и нотариальные конторы (включая помощников нотариусов и лиц, обеспечивающих деятельность нотариусов).

4. Адвокаты.

5. Организации, осуществляющие производство и выпуск средств массовой информации.

6. Организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие управление многоквартирными домами на территории Смоленской области, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, а также иные организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие жилищно-коммунальное обслуживание населения и (или) обращение с твердыми коммунальными отходами.





Приложение № 2 к постановлению Администрации Смоленской области от 3 апреля 2020 года № 174

Перечень организаций, индивидуальных предпринимателей и иных лиц, деятельность которых не запрещается и не приостанавливается на территории Смоленской области в период действия режима повышенной готовности, введенного Указом Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24

1. Микрокредитная компания "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" (ИНН 6731027048).

2. Областное государственное казенное учреждение "Смоленское областное управление охотничьим хозяйством" (ИНН 6731051530).

3. Областное государственное казенное учреждение "Смоленское управление лесничествами" (ИНН 6714028549).

4. Областное государственное бюджетное учреждение "Лесопожарная служба Смоленской области" (ИНН 6732005960).

5. Общество с ограниченной ответственностью "СМОЛНЕРУД" (ИНН 6732105813).









Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией