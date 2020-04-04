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04.04.2020 16:22
Рубрика: Общество

Татьяна Голикова назвала наиболее задетые коронавирусом регионы

Текст: Ирина Невинная
На первом месте по числу заболевших коронавирусом на 100 тысяч населения сегодня находится Москва, на втором - Коми, на третьем - Бурятия. Об этом сообщила сегодня вице-премьер Татьяна Голикова.

"За последние сутки в Российской Федерации зарегистрированы 4 тысячи 149 случаев. Должна сказать, что лидерами у нас являются Москва, причем, я хочу сказать, что мы считаем лидером не исходя из количества абсолютного, мы считаем исходя из количества граждан, которые приводятся на 100 тысяч населения. Это важно для понимания, поскольку распространение считается именно по этому показателю, а не по показателю абсолютно заболевших", - уточнила Татьяна Голикова.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Также она назвала регионы, идущие следом за первой тройкой по доле заболевших: это Санкт-Петербург, Московская область, Республика Калмыкия, Калиниградская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пензенская область.

Надо отметить, что показатель заболеваемости зависит не только от количества обращений за медицинской помощью, но и от охвата населения тестированием. Как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, в ближайшее время количество тестов, выполняемых в стране за сутки, вырастет до 34-37 тысяч.

Общество Здоровье Правительство Вице-премьеры Распространение коронавируса COVID-19

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