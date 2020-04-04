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04.04.2020 02:36
Рубрика: В мире

В США соотечественники разместили у себя 10 россиян после отмены рейса

Фото: Getty Images via AFP Фото: Getty Images via AFP
Фото: Getty Images via AFP

Российские соотечественники нашли временное жилье для граждан РФ, которые не смогли вылететь из Нью-Йорка после отмены рейсов в Москву. Об этом сообщил представитель генконсульства России в Нью-Йорке Алексей Топольский.

Фото: iStock
Генконсульство помогло застрявшим в Нью-Йорке россиянам

Он рассказал, что размещены десять россиян, но эта цифра будет расти. "Люди выражают готовность помочь", - цитирует ТАСС дипломата. Отмечается, что поддержку оказали Координационный совет организаций российских соотечественников США и объединение "Русская молодежь Америки", которые опубликовали в соцсетях призыв к выходцам из РФ разместить туристов у себя дома.

Ранее ожидалось, что в пятницу вывозным рейсом в Москву вернутся около 250 россиян. По данным оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, с четвертого апреля международные рейсы, которые вывозят граждан РФ домой, будут остановлены. Отменен был рейс и из Нью-Йорка. Сейчас в аэропорту имени Джона Кеннеди находятся несколько десятков россиян. В основном они приехали в США на работу, в туристических целях или к родственникам.

Крупнейший мегаполис США - Нью-Йорк - стал одним из основных очагов распространения инфекции в стране. В одноименном штате выявлено уже около 102 тысяч случаев заражения, зафиксировано почти три тысячи летальных исходов.

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