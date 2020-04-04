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4 апреля 2020 г.

Указ губернатора Ярославской области от 3 апреля 2020 года № 80 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и внесении изменений в указ Губернатора области от 18.03.2020 № 47"

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ярославской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и на основании Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Продлить реализацию ограничительных мероприятий, установленных на территории Ярославской области указом Губернатора области от 18.03.2020 № 47 "О мерах по предупреждению завоза на территорию Ярославской области новой коронавирусной инфекции и ее распространения", на срок по 30 апреля 2020 года включительно.

2. Внести в указ Губернатора области от 18.03.2020 № 47 "О мерах по предупреждению завоза на территорию Ярославской области новой коронавирусной инфекции и ее распространения" следующие изменения:

2.1. В пункте 1:

2.1.1.В абзацах третьем, четвертом, пятом, шестом, десятом пункта 1 слова "по 05 апреля" заменить словами "по 30 апреля".

2.1.2. Абзац седьмой признать утратившим силу.

2.2. В пункте 81 слова "по 14 апреля" заменить словами "по 30 апреля".

3. В целях оперативного решения вопросов, возникающих в ходе осуществления мероприятий, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и принятия мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ярославской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Правительству Ярославской области:

3.1. Обеспечить осуществление ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ярославской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - ограничительные мероприятия), на всей территории Ярославской области. Ограничительные мероприятия могут не проводиться на территории населенных пунктов с численностью населения до 50 человек, территориях, свободный доступ граждан на которые ограничен в соответствии с законодательством, а также на иных территориях, определяемых Правительством Ярославской области исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

3.2. При ухудшении санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Ярославской области устанавливать дополнительные ограничения, направленные на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе устанавливать особый порядок передвижения на соответствующей территории лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки; распространять действие ограничительных мероприятий на всю территорию Ярославской области.

3.3. Определять сроки реализации отдельных ограничительных мероприятий в зависимости от времени, необходимого и достаточного для принятия мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), но в пределах срока, установленного Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

3.4. Определить порядок организации деятельности образовательных организаций в период с 04 по 30 апреля 2020 года с учетом необходимости обеспечения реализации образовательных программ в полном объеме, а также осуществления присмотра и ухода за детьми родителей (законных представителей), на которых не распространяются ограничительные мероприятия.

3.5. Определить постановлением Правительства Ярославской области организации, на которые не распространяется Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

3.6. В целях обеспечения потребности населения в продуктах питания и товарах первой необходимости дополнять перечень непродовольственных товаров первой необходимости.

3.7. Оперативно информировать население о принятых решениях в средствах массовой информации, размещать информацию на портале органов государственной власти Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Рекомендовать гражданам, находящимся на территории Ярославской области, неуклонно соблюдать нормы и правила поведения, направленные на сохранение жизни и здоровья граждан, предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе обеспечить самоизоляцию, социальное дистанцирование.

5. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

6. Указ вступает в силу с момента подписания.

Губернатор области Д.Ю. Миронов



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