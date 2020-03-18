Указ губернатора Ярославской области от 18 марта 2020 года № 47 "О мерах по предупреждению завоза на территорию Ярославской области новой коронавирусной инфекции и ее распространения"

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Ярославской области: постановляю:

1. Временно приостановить проведение на территории Ярославской области спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с числом участников более 50 человек одновременно в местах их проведения.

2. Образовательным организациям, предоставляющим услуги в сфере общего образования:

2.1. Установить до 23 марта 2020 года режим свободного посещения.

2.2. Установить начало весенних каникул с 23 марта 2020 года.

2.3. На период весенних каникул запретить организацию лагерей.

3. Образовательным организациям, предоставляющим услуги в сфере дошкольного, дополнительного и среднего профессионального образования, установить режим свободного посещения до особого распоряжения.

4. Рекомендовать организациям отдыха детей и их оздоровления, в том числе индивидуальным предпринимателям, приостановить деятельность по оказанию услуг по организации отдыха и оздоровления детей на территории Ярославской области.

5. Рекомендовать гражданам:

5.1. Посещавшим территории иностранных государств, где зарегистрированы случаи заражения новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV):

5.1.1. Сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию департамента здравоохранения и фармации Ярославской области по номеру телефона (4852)-40-04-55.

5.1.2. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.

5.1.3. Обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать места работы, учебы, минимизировать посещение общественных мест). Соблюдать постановления главного государственного санитарного врача по Ярославской области о нахождении в режиме изоляции на дому.

5.2. Совместно проживающим в период обеспечения изоляции с гражданами, указанными в подпункте 5.1 настоящего пункта, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления главного государственного санитарного врача по Ярославской области об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в подпункте 5.1.3 настоящего пункта, либо на срок, указанный в постановлениях главного государственного санитарного врача по Ярославской области.

6. Рекомендовать всем работодателям, осуществляющим деятельность на территории Ярославской области:

6.1. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.

6.2. Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому.

6.3. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

6.4. Не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, указанных в подпункте 5.1 пункта 5, а также работников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции.

7. Департаменту здравоохранения и фармации Ярославской области:

7.1. Организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), и пациентам старше 60 лет.

7.2. Обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбору биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV).

7.3. Совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области обеспечить изоляцию граждан, у которых по результатам лабораторных исследований подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с медицинскими показаниями.

8. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ярославской области обеспечить координацию действий органов государственной власти Ярославской области, органов местного самоуправления городских округов, поселений Ярославской области и организаций.

9. Создать штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

10. Рабочим органом штаба определить оперативную группу по предупреждению завоза на территорию Ярославской области новой коронавирусной инфекции и ее распространения.

11. Оперативной группе по предупреждению завоза на территорию Ярославской области новой коронавирусной инфекции и ее распространения ежедневно представлять доклад о ситуации с распространением в Ярославской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), количестве заболевших, в том числе о вновь выявленных случаях заражения инфекцией.

12. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

13. Указ вступает в силу с момента подписания.

Губернатор области Д.Ю.Миронов







