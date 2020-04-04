Постановление губернатора Забайкальского края от 4 марта 2020 года № 24 "О внесении изменения в пункт 1 постановления Губернатора Забайкальского края от 31 марта 2020 года № 20 "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Забайкальского края"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" постановляю:

Внести в подпункт 3 пункта 1 постановления Губернатора Забайкальского края от 31 марта 2020 года № 20 "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Забайкальского края" изменение, изложив его в следующей редакции:

"3) запретить гражданам в период установленных нерабочих дней покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев:

а) обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

б) следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена (не ограничена) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новый коронавирусной инфекции (COVID-2019)" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Забайкальского края (далее - Указ и нормативные правовые акты);

в) осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Забайкальского края, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена (не ограничена) в соответствии с Указом и нормативными правовыми актами, в том числе с оказанием транспортных услуг и услуг доставки;

г) следования от места проживания (пребывания) к ближайшему месту приобретения лекарственных средств, продуктов питания и товаров первой необходимости, реализация которых не ограничена в соответствии с Указом и нормативными правовыми актами, и обратно;

д) выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места жительства (пребывания);

е) выноса отходов до ближайшего места их накопления от места жительства (пребывания) и следования обратно.".

Исполняющая обязанности заместителя председателя Правительства Забайкальского края по социальным вопросам А.Г.Ванчикова







