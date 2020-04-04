Постановление губернатора Забайкальского края от 4 марта 2020 года № 24 "О внесении изменения в пункт 1 постановления Губернатора Забайкальского края от 31 марта 2020 года № 20 "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Забайкальского края"

Новости

Забыли права дома, а вас остановил инспектор ГИБДД. Что делать? 12:00
С Земли можно будет увидеть ярчайшую "ядовитую" комету зеленого цвета 11:56
В Сербии ужесточили комендантский час для борьбы с коронавирусом 11:55
Школьникам помогут с трудными задачами в соцсетях 11:50
В Москве от коронавируса выздоровели еще 26 пациентов 11:43
Экс-тренер "Динамо": У нас футболисты и так получают больше, чем должны 11:40
Оперштаб: 67 новых заболевших коронавирусом - старше 65 лет 11:36
За сутки в Москве скончались 7 пациентов с коронавирусом 11:27
Трамп отказался носить маску для защиты от коронавируса 11:19
У кошек обнаружили антитела к вирусу SARS-CoV-2 11:14
Ансамбль песни и пляски ЗВО записал песню "Незараженный" 11:12
Поезда МЦД начали дезинфицировать холодным паром 11:09
У Командорских островов произошло сильное землетрясение 11:07
В Крыму объяснили, в каких случаях можно ездить на машине в карантин 11:04
Ученые изучили эмоции мышей по выражению их морды 11:04
Макгрегор не сможет заменить Нурмагомедова в поединке против Фергюсона 11:00
Москва стала худшей из городов-миллионников по "Индексу самоизоляции Яндекса" 10:58
Кошки в Ухане заразились коронавирусом 10:55
Российские СМИ обеспечат информационную безопасность в период пандемии 10:40
На въездах в Ростов развернуты посты для проверки на СOVID-19 10:36
Кругосветный поход фрегата "Адмирал Горшков" признали рекордом ВС РФ 10:30
Из-за эпидемии COVID-2019 продажи оружия в США бьют рекорды 10:29
В Крыму и Севастополе призовут в армию 3,3 тысячи человек 10:18
Леонид Рошаль обратился к предпринимателям с просьбой помочь медикам 10:12
ЦБ увеличит количество банков для выдачи беспроцентных целевых кредитов 10:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
4 апреля 2020 г.

Постановление губернатора Забайкальского края от 4 марта 2020 года № 24 "О внесении изменения в пункт 1 постановления Губернатора Забайкальского края от 31 марта 2020 года № 20 "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Забайкальского края"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" постановляю:

Внести в подпункт 3 пункта 1 постановления Губернатора Забайкальского края от 31 марта 2020 года № 20 "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Забайкальского края" изменение, изложив его в следующей редакции:

"3) запретить гражданам в период установленных нерабочих дней покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев:

а) обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

б) следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена (не ограничена) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новый коронавирусной инфекции (COVID-2019)" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Забайкальского края (далее - Указ и нормативные правовые акты);

в) осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Забайкальского края, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена (не ограничена) в соответствии с Указом и нормативными правовыми актами, в том числе с оказанием транспортных услуг и услуг доставки;

г) следования от места проживания (пребывания) к ближайшему месту приобретения лекарственных средств, продуктов питания и товаров первой необходимости, реализация которых не ограничена в соответствии с Указом и нормативными правовыми актами, и обратно;

д) выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места жительства (пребывания);

е) выноса отходов до ближайшего места их накопления от места жительства (пребывания) и следования обратно.".

Исполняющая обязанности заместителя председателя Правительства Забайкальского края по социальным вопросам А.Г.Ванчикова



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией