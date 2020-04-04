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04.04.2020 12:00
Рубрика: ПДД

Забыли права дома, а вас остановил инспектор ГИБДД. Что делать?

Текст: Татьяна Акимова
Инспектор ГИБДД остановил машину, а у водителя при себе не оказалось ни водительского удостоверения, ни документов на машину - такое может произойти с любым автомобилистом. От забывчивости никто не застрахован. Но как должен водитель поступать в этой ситуации, какие штрафы предусмотрены за такую рассеянность?
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Закон обязывает водителя личного автомобиля в процессе управления иметь при себе целый набор документов для того, чтобы при необходимости предъявить их сотруднику ГИБДД. Так, согласно ПДД, у автомобилиста на руках должно быть не только водительское удостоверение, которое разрешает управление автомобилем определенного типа, но и регистрационные документы на машину (свидетельство о регистрации), а также действующий полис ОСАГО (в бумажной форме или в электронном формате).

Фото: РИА Новости
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Итак, если инспектор остановил автомобиль, за рулем которого находится автомобилист, не имеющий при себе водительского удостоверения, то наказанием в этом случае станет или предупреждение, или административный штраф в размере 500 рублей. Это указано в части 2 статьи 12.3 КоАП РФ.

Стоит особо подчеркнуть, что в данном случае речь не идет о водителях, которые или имеют удостоверение с истекшим сроком действия, или были лишены водительских прав, или вообще не имеют прав на управление автомобилем. Отметим, что по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ автомобилист, лишенный водительского удостоверения, будет или оштрафован на 30 тыс. рублей, или наказан 15-ю сутками ареста, если повторно сядет за руль машины. А если за руль сядет человек, который вообще не имеет права управления автомобилем, его накажут штрафом в размере от 5 до 15 тыс. рублей.

За отсутствие у водителя на руках страховки на автомобиль по части 2 статьи 12.3 КоАП РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 500 рублей. А если ОСАГО на машину и вовсе не было оформлено, то штраф составит 800 рублей, о чем говорится в части 2 статьи 12.37 КоАП.

Штраф в размере 500 рублей предусмотрен для водителя, который не имеет при себе регистрационных документов на машину. Такое наказание предусмотрено в части 1 статьи 12.3 КоАП РФ.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Но, помимо этого, инспектор ГИБДД имеет право задержать такой автомобиль, вызвать эвакуатор и отправить машину на штрафстоянку, что указано в части 1 статьи 27.13 КоАП РФ. И автовладелец сможет забрать свой автомобиль оттуда только, если предъявит весь пакет документов. Здесь важно отметить один нюанс. Если автомобилист успеет предъявить инспектору регистрационные документы на свою машину до того, как за ней приедет эвакуатор, то штрафстоянки можно избежать.

Практика показывает, что обычно сотрудники ГИБДД готовы пойти на встречу рассеянному водителю. Они дают ему возможность оставить автомобиль на месте и съездить домой за забытыми документами. И хотя на дорогах работает много гуманных инспекторов, которые готовы дать водителю возможность реабилитироваться, все же автомобилист должен внимательно и ответственно относится к документами на машину и всегда иметь их при себе.

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#ПДД