Больше половины заболевших в Москве - младше 45 лет

Среди вновь заболевших - 250 человек в возрасте от 18 до 45 лет, 189 - от 46 до 65 лет, 78 - старше 65 лет, причем 23 из них - старше 80 лет. Подтвержден коронавирус и у 19 детей.

Медики взяли всех заразившихся и контактировавших с ними под медицинское наблюдение.

Напомним, до 1 мая все москвичи, независимо от возраста, обязаны не покидать место жительства. Принятые меры вводятся для того, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу и тем самым снизить распространение опасного вируса.

По указу мэра можно выходить из квартиры лишь в следующих случаях:

- при обращении за экстренной (неотложной) медицинской помощью и при иной прямой угрозе жизни и здоровью;

- для поездок на работу, если вы обязаны на нее ходить;

- для совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке;

- для выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания (пребывания);

- если нужно вынести мусор.