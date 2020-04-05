В России за сутки подтверждено 658 случаев COVID-19 в 14 регионах

В целом по регионам распределение такое:
1. Москва - 536
2. Московская область - 45
3. Нижегородская область - 22
4. Санкт-Петербург - 20
5. Тульская область - 10
6. Ленинградская область - 10
7. Красноярский край - 4
8. Ханты-Мансийский АО - 3
9. Республика Крым - 2
10. Камчатский край - 2
11. Ярославская область -1
12. Челябинская область - 1
13. Хабаровский край -1
14. Новосибирская область - 1
Всего по стране на сегодня зарегистрировано 5389 случаев коронавирусной инфекции в 79 регионах.
Выздоровели за последние сутки - 22 человека. В Москве - 4, Московской области - 3, Архангельской области - 3, Воронежской области - 2, Тамбовской области - 2, Республике Мордовия - 2, Пензенской области - 1, Липецкой области - 1, Самарской области - 1, Псковской области - 1, Ставропольском крае - 1, Республике Чувашия - 1. Всего выздоровевших за весь период - 355.
Умерло за сутки 2 пациента в Москве. За весь период по России - 45.