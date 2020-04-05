В России за сутки подтверждено 658 случаев COVID-19 в 14 регионах

В целом по регионам распределение такое:

1. Москва - 536

2. Московская область - 45

3. Нижегородская область - 22

4. Санкт-Петербург - 20

5. Тульская область - 10

6. Ленинградская область - 10

7. Красноярский край - 4

8. Ханты-Мансийский АО - 3

9. Республика Крым - 2

10. Камчатский край - 2

11. Ярославская область -1

12. Челябинская область - 1

13. Хабаровский край -1

14. Новосибирская область - 1

Всего по стране на сегодня зарегистрировано 5389 случаев коронавирусной инфекции в 79 регионах.

Выздоровели за последние сутки - 22 человека. В Москве - 4, Московской области - 3, Архангельской области - 3, Воронежской области - 2, Тамбовской области - 2, Республике Мордовия - 2, Пензенской области - 1, Липецкой области - 1, Самарской области - 1, Псковской области - 1, Ставропольском крае - 1, Республике Чувашия - 1. Всего выздоровевших за весь период - 355.

Умерло за сутки 2 пациента в Москве. За весь период по России - 45.