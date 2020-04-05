В дополнение к перечню организаций (непрерывно действующие организации, медицинские и аптечные организации, организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости, организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения, организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы, организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам), осуществляющих деятельность в рамках нерабочих дней, установленных Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Чувашской Республике в соответствии с подпунктом "ж" пункта 4 названного Указа Президента Российской Федерации утвердить прилагаемый перечень организаций, осуществляющих деятельность в рамках нерабочих дней, установленных Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики О.Николаев





Утвержден распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 04.04.2020 № 291-р

Перечень организаций, осуществляющих деятельность в рамках нерабочих дней, установленных Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Организации, осуществляющие деятельность в рамках нерабочих дней, установленных Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)":

1) включенные в перечень крупных, экономически или социально значимых организаций в Чувашской Республике на 2020 год, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 декабря 2019 г. № 1115-р, с условием обеспечения минимальной численности работников, необходимой для обеспечения функционирования таких организаций;

2) ветеринарные аптеки, ветеринарные аптечные пункты, организации (лаборатории), осуществляющие реализацию мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, охрану территории Чувашской Республики от заноса заразных болезней животных и защиту населения от болезней, общих для человека и животных, организации, обеспечивающие непрерывность их производственно-технологической деятельности;

3) социального обслуживания, социальной защиты и службы занятости;

4) осуществляющие деятельность в сфере информационных технологий и связи, включая почтовую связь, и обеспечивающие бесперебойную работу телекоммуникационных сетей;

5) розничной торговли, в которых осуществляются заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов);

6) в сфере дорожного хозяйства (органы управления дорожным хозяйством, владельцы автомобильных дорог общего пользования), в том числе осуществляющие деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту, содержанию автомобильных дорог общего пользования, мостов и тоннелей, включая поставщиков и производителей материалов, оборудования для нужд дорожного хозяйства;

7) задействованные в производстве продукции по государственному оборонному заказу;

8) в сфере энергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотчистки и водоотведения;

9) которые эксплуатируют опасные производственные объекты и в отношении которых действует режим постоянного государственного контроля (надзора) в области промышленной безопасности;

10) эксплуатирующие гидротехнические сооружения;

11) осуществляющие жилищное строительство и (или) строительство объектов агропромышленного комплекса в целях обеспечения продовольственной безопасности, а также выполняющие строительно-монтажные работы по государственным и (или) муниципальным контрактам;

12) осуществляющие производство и (или) поставку инженерного оборудования, строительных материалов, конструкций, изделий, необходимых для жилищного строительства и (или) строительства объектов агропромышленного комплекса в целях обеспечения продовольственной безопасности, а также для исполнения государственных и (или) муниципальных контрактов;

13) осуществляющие экспертизу проектной документации объектов капитального строительства и результатов инженерных изысканий;

14) занятые на весенне-полевых работах и (или) осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции всех видов, организации сельскохозяйственного машиностроения, а также организации, задействованные в весенне-полевых работах;

15) осуществляющие производство этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

16) осуществляющие продажу птицы, сельскохозяйственных животных;

17) осуществляющие мониторинг цен на продовольственные товары, сырье и готовую продукцию перерабатывающих организаций на территории Чувашской Республики;

18) реализующие продукты питания и (или) непродовольственные товары первой необходимости, перечень которых установлен Указом Главы Чувашской Республики от 3 апреля 2020 г. № 92 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Чувашской Республики", а также периодические печатные издания, в том числе обеспечивающие всю товаропроизводящую цепочку таких товаров от производителя для конечного потребителя, включая производителей, поставщиков, дистрибьютеров, транспортно-логистические организации, логистические комплексы, оказывающие услуги по подготовке, обработке, упаковке товаров и иные подобные услуги, распределительные центры, оптовые рынки, склады, службы доставки, курьерские службы, пункты выдачи заказов, объекты торговли всех форматов (в том числе нестационарные и мобильные объекты). Общая площадь объектов розничной торговли по реализации непродовольственных товаров первой необходимости должна составлять менее 500 кв. метров;

19) осуществляющие выполнение дистанционных заказов потребителей продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров и оказание услуг по их доставке и хранению;

20) управляющие компании, в том числе обеспечивающие функционирование объектов недвижимости, в которых располагаются организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости;

21) выпускающие средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, лекарственные средства, медицинские изделия, теплотелевизионные регистраторы, бесконтактные термометры и установки обеззараживания воздуха, а также выпускающие и поставляющие материалы, сырье и комплектующие изделия, необходимые для их производства;

22) деятельность которых связана с защитой здоровья населения и предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе организации медицинской промышленности;

23) в сфере обращения с отходами производства и потребления;

24) осуществляющие управление многоквартирными домами, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

25) организации системы нефтепродуктообеспечения;

26) осуществляющие транспортное обслуживание населения;

27) организации инфраструктуры поддержки бизнеса с условием обеспечения минимальной численности работников, необходимой для обеспечения функционирования таких организаций;

28) осуществляющие адвокатскую, нотариальную деятельность;

29) общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации, обеспечивающие реализацию образовательных программ общего и среднего профессионального образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом образовательной организацией;

30) дошкольные образовательные организации (в режиме работы дежурных групп);

31) осуществляющие производство и выпуск средств массовой информации, с условием определения численности работников, необходимой для функционирования этих организаций;

32) осуществляющие технический осмотр, монтаж, сборку, переработку, обработку, ремонт и техническое обслуживание транспортных средств;

33) оказывающие ритуальные услуги;

34) многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг в части осуществления приема заявителей по предварительной записи по ограниченному перечню услуг, утвержденному Министерством экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики;

35) исполняющие функции в области охраны и использования животного мира, водных биологических ресурсов, охоты и сохранения охотничьих ресурсов, а также охраны и использования особо охраняемых природных территорий;

36) осуществляющие федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) и федеральный государственный пожарный надзор;

37) исполняющие функции в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, тушения лесных пожаров и осуществления мер пожарной безопасности в лесах;

38) осуществляющие контроль за радиационной обстановкой на территории Чувашской Республики;

39) рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные предприятия общественного питания, осуществляющие торговлю дистанционным способом;

40) столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций, определенных настоящим перечнем.







