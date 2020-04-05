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05.04.2020 02:49
Рубрика: Экономика

Глава Минэкономразвития призвал бизнес "не впадать в психоз"

Министр экономического развития Максим Решетников. Фото: Александр Астафьев/РИА Новости Министр экономического развития Максим Решетников. Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
Министр экономического развития Максим Решетников. Фото: Александр Астафьев/РИА Новости

Ситуация с коронавирусом не означает, что экономику нужно "поставить на стоп", наоборот предприятиям необходимо искать способ продолжить работу. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников во время беседы с президентом бизнес-школы "Сколково" Андреем Шароновым.

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
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По его словам, важно не поддаться настроению, "не начать рубить шашкой, не впасть в психоз: давайте все закрываем, садимся дома, и все, жизнь закончилась", - цитирует РБК. Министр убежден, что нужно найти компромисс, чтобы соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, ставя в приоритет здоровье людей, но при этом продолжать работу.

Решетников также сообщил, что в российском правительстве идут дискуссии о вариантах прямых субсидий малому бизнесу, меры очень дорогие, точки в этих дискуссиях не поставлены. Он также рассказал, что в правительстве есть понимание, что придется вернуться к вопросу уплаты налогов, по которым бизнес получит отсрочку.

Экономика Бизнес Правительство Минэкономразвития

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