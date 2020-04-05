Их еще можно купить новыми: "Копейки", "Жигули" и "Волги" без пробега

Новости о том, что где-то в Европе или Америке был обнаружен заброшенный склад разорившегося дилера, внутри которого находилось с десяток абсолютно новых автомобилей из прошлого, появляются с завидной регулярностью. Учитывая современную ностальгию по советской жизни и желание выросших мальчишек восстановить папины "Жигули", мы решили посмотреть, можно ли найти в продаже отечественные автомобили из прошлого, которые так никуда и не выехали.

Практически не встречал настоящих автомобилистов, не мечтающих восстановить какой-нибудь ретрокар для летних прогулок в выходной день. Да что там греха таить, даже сам участвовал в подобной авантюре. Сразу хочется сказать, что дело это не очень благодарное. Даже непрофессиональная реставрация отнимает неимоверное количество сил и времени на поиск запчастей и, главное, толковых мастеров с руками - с последним в России просто какая-то беда.

Говорить же о финансовых затратах без слез совсем невозможно. Готовьтесь к тому, что восстанавливаемая машина будет высасывать все более-менее свободные деньги. Ну а о том, чтобы заработать на проекте, выставив потом "классику" на продажу, говорить не приходится - если удастся "выйти в ноль", считайте, что крупно повезло. Перепродажа ретроавтомобилей - удел людей и ателье, которых в России можно пересчитать по пальцам одной руки.

Если же классический автомобиль хочется в любом случае, но заниматься его восстановлением нет ни сил, ни желания, а денег ограниченное количество, в таком случае стоит заняться поиском уже готового ретрокара, причем лучше всего отечественного, поскольку это будет дешевле в целом и проще по обслуживанию.

Тут, само собой, просто тоже не будет. Готовые ретроавтомобили бывают разные. В первую очередь, это отреставрированные машины, то есть, полностью разобранные, восстановленные и собранные обратно. В зависимости от уровня реставрации отличается и цена, однако чаще всего это будет не 100% оригинал.

Куда интереснее машины, сохранившиеся в идеальном заводском состоянии. Встречаются даже консервированные образцы, которые с момента схода с конвейера так и не попали на дороги или имеют минимальный пробег. Тут тоже смотреть стоит внимательно, потому что за подобные экземпляры нередко выдается обманка.

Находится действительно хорошо сохранившийся автомобиль, который с помощью профессионального детейлинга доводят до идеала, после чего скручивают простой механический одометр, придумывают историю и выдают машину за нераспроданные складские остатки.

Смотрим, можно ли и за сколько найти советскую классику в оригинальном состоянии.

ВАЗ 2105 за 200 000 рублей

Фото: скриншот с auto.ru

Москвич Павел предлагает к продаже "Пятерку" с пробегом 375 км. Автомобиль из последних партий АвтоВАЗа 2004 года выпуска, а потому коллекционной ценности не имеет и в разряд "ретро" попадет очень нескоро.

Где находился автомобиль и почему не ездил 16 лет, не уточняется, однако, судя по описанию, продавец в его оригинальности уверен. Чисто теоретически, после всех проверок покупать уже российскую, а не советскую "Пятерку" имеет смысл только под дальнейшее консервирование лет на 30.

ВАЗ 2101 за 250 000 рублей

Фото: скриншот с auto.ru

Куда интереснее предложение Алексея из Подмосковья. "Копейка" 1974 года с заявленным пробегом в 1000 км сохранилась, можно сказать, в идеальном состоянии, о чем говорят хромированные детали, родной салон и резинки на педалях. Сохранилась даже оригинальная советская сервисная книжка.

Хотя владелец прямо пишет, что краска родная не вся, на реставрацию похоже не сильно, поскольку уж очень невелика цена. Если честно, в данном объявлении это главный смущающий фактор, потому что за машину, которой через 4 года стукнет 50 лет, в таком состоянии можно просить явно больше.

ВАЗ 2101 "Милиция" за 170 000 рублей

Фото: скриншот с auto.ru

Очень любопытный лот предлагается к продаже в Москве. Милицейская "Копейка" 1978 года под легкое восстановление, а скорее даже под расширенное ТО и качественный детейлинг.

Видно, что кузов автомобиля сохранен в прекрасном состоянии, в салоне незначительные повреждения. В наличии присутствуют родной проблесковый маячок и рупор. Автомобиль стоит на советских номерах. Единственный недостаток - утеряны документы.

ВАЗ 2102 за 500 000 рублей

Фото: скриншот с auto.ru

Интересный экземпляр выставил на продажу Константин из Санкт-Петербурга. Увы, машина не оригинальная, а восстановленная, причем с элементами необязательного тюнинга по интерьеру в угоду общему цветовому решению.

Любопытен универсал ВАЗ 2102 1973 года своей относительной редкостью. Если "Копеек" было выпущено почти пять миллионов, то "Двоек" - всего 666 989 штук. Достойный для сохранения вариант, салон которого было бы лучше все-таки вернуть в оригинальное состояние.

ИЖ Москвич 412 за 954 000 рублей

Фото: скриншот с auto.ru

В Воронеже представитель известной сети автосалонов по продаже подержанных автомобилей предлагает приобрести сохранившийся экземпляр "Четыреста двенадцатого Москвича" с пробегом 678 км, правда, уже постсоветского периода - 1994 года выпуска.

К сожалению, описание и история автомобиля отсутствуют. На машине заметны незначительные следы коррозии, однако в остальном ИЖ в первозданном состоянии. Продавцы за не самый ценный с исторической точки зрения ретрокар зарядили по полной - без малого миллион рублей.

УАЗ 469 за 620 000 рублей

Фото: скриншот с auto.ru

Автомобиль для ностальгирующих по службе в советской армии. В Сергиевом Посаде выставлен на продажу снятый с консервации военный УАЗ 469 1975 года выпуска с пробегом… 24 км. Владелец даже сделал на машине расконсервацию и полное ТО. Фактически внедорожник новый, видимо потому и продается по цене нового "Хантера".

Техника не уникальная, консервированные армейские транспортные средства в продаже всплывают регулярно в силу масштаба присутствия вооруженных сил СССР на планете. В период разрухи 90-х такие машины предлагали выкупать офицерам расформированных частей, а потом и всем желающим.

ГАЗ 24 "Волга" за 500 000 рублей

Фото: скриншот с auto.ru

Все в том же Воронеже не очень дорого на фоне других объявлений продается "Двадцать четвертая Волга" 1981 года командирского черного цвета с заявленным пробегом в 1000 км.

К сожалению, описание к автомобилю полностью отсутствует. Состояние на вид можно оценить как отличное за исключением наличия некоторых неродных деталей. Подробности о том, оригинальная это машина или восстановленная, придется узнавать по телефону.

ГАЗ 24 "Волга" за 1 700 000 рублей

Фото: скриншот с auto.ru

Еще одну "Волгу" 1980 года с пробегом в 600 км (на фото одометра и вовсе 184 км) предлагает купить Ашот из Пятигорска. К сожалению, в объявлении не самые удачные фотографии, на которых видно, что машина явно в очень хорошем состоянии, но не видно насколько.

Описание в восточном стиле без истории владения. Учитывая, что хозяин хочет за автомобиль серьезные деньги, над представлением товара явно нужно поработать, а потенциальному покупателю заняться серьезной проверкой.

ГАЗ 24 "Волга" за 3 000 000 рублей

Фото: скриншот с auto.ru

В Москве известное ателье "Старое время" выставило на продажу "Волгу" 1973 года выпуска с заявленным пробегом 310 км. Машина отреставрирована до полностью оригинального конвейерного состояния, причем по описанию инженерами самого ГАЗа.

Правда непонятно, какого было состояние исходной машины и насколько глубокие работы проводились. Так или иначе, состояние машины явно рассчитано под дальнейшую консервацию, которая может превратиться в неплохую инвестицию.