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05.04.2020 18:18
Рубрика: Общество

Минута памяти

Имена погибших в Великую Отечественную увековечат в интернете
Текст: Юрий Гаврилов
Сегодня "Российская газета" публикует закон, позволяющий сохранить и защитить историческую память с помощью интернета.
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Согласно новому документу к основным формам мемориальной работы добавилось размещение в Сети материалов о переломных моментах в жизни нашего государства и сведениях об отдавших жизни в боях за Родину.

Фото: iStock
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Закон предусматривает возможность публикации в интернете списка павших воинов, чьи имена стали известны благодаря деятельности поисковых отрядов и групп. Установлено, что распространением такой информации в Сети должны заниматься органы госвласти и местного самоуправления.

Другое законодательное нововведение расширяет перечень официальных мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории России. Конкретно - к началу Великой Отечественной войны.

По негласной традиции ежегодно 22 июня объявляется минута молчания.

Теперь этот символический знак скорби о тех, кто не вернулся с войны, как бы обрел юридический статус.

Фото: wikipedia.org
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Проводить в День памяти и скорби общероссийскую минуту молчания ныне предписывает закон.

Вот как в пояснительной записке, сопровождавшей эту законодательную инициативу, объясняли важность такого решения его инициаторы: "Начало кровопролитной и жестокой войны - акт вероломной агрессии против нашего народа, повлекший четыре года страданий и 27 миллионов жертв.

Если бы объявили минуту молчания по каждому, кто погиб в нашей стране в годы Великой Отечественной войны, мир замолчал бы более чем на 50 лет".

Общество История Вторая мировая война Комментарии к документам

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