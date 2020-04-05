Согласно новому документу к основным формам мемориальной работы добавилось размещение в Сети материалов о переломных моментах в жизни нашего государства и сведениях об отдавших жизни в боях за Родину.

Закон предусматривает возможность публикации в интернете списка павших воинов, чьи имена стали известны благодаря деятельности поисковых отрядов и групп. Установлено, что распространением такой информации в Сети должны заниматься органы госвласти и местного самоуправления.

Другое законодательное нововведение расширяет перечень официальных мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории России. Конкретно - к началу Великой Отечественной войны.

По негласной традиции ежегодно 22 июня объявляется минута молчания.

Теперь этот символический знак скорби о тех, кто не вернулся с войны, как бы обрел юридический статус.

Проводить в День памяти и скорби общероссийскую минуту молчания ныне предписывает закон.

Вот как в пояснительной записке, сопровождавшей эту законодательную инициативу, объясняли важность такого решения его инициаторы: "Начало кровопролитной и жестокой войны - акт вероломной агрессии против нашего народа, повлекший четыре года страданий и 27 миллионов жертв.

Если бы объявили минуту молчания по каждому, кто погиб в нашей стране в годы Великой Отечественной войны, мир замолчал бы более чем на 50 лет".