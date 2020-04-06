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6 апреля 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 73(8127)

Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. N 82-ФЗ "О внесении изменений в статьи 2 и 3 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России" и статьи 2 и 11 Закона Российской Федерации "Об увековечении памяти погибших при защите Отечества"

Дата подписания 1 апреля 2020 г.
Опубликован 6 апреля 2020 г.

Комментарии Российской Газеты

Имена погибших в Великую Отечественную войну увековечат в интернете

Принят Государственной Думой 12 марта 2020 года

Одобрен Советом Федерации 25 марта 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 13 марта 1995 года N 32-ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 11, ст. 943; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 30, ст. 3109) следующие изменения:

1) в статье 2:

а) в части первой:

абзац первый после слова "России" дополнить словами "и памятными датами России";

абзац второй после слова "России" дополнить словами "и памятные даты России";

абзац третий дополнить словами "и памятными датами России";

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"публикации в средствах массовой информации и в информационно телекоммуникационной сети "Интернет" материалов, связанных с днями воинской славы России и памятными датами России, создание произведений искусства и литературы, посвященных памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России и памятными датами России;";

абзац пятый после слова "России" дополнить словами "и памятными датами России";

б) часть вторую дополнить словами "и памятными датами России";

2) в статье 3:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 3. Организация проведения дней воинской славы России и мероприятий, посвященных памятным датам России";

б) абзац третий дополнить словами ", а также мероприятий, посвященных памятным датам России";

в) абзац четвертый дополнить словами "и памятных дат России";

г) абзац пятый дополнить словами "и памятным датам России";

д) абзац седьмой после слова "России" дополнить словами "и памятные даты России";

е) дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:

"одновременное проведение на всей территории Российской Федерации ежегодно общероссийской минуты молчания 22 июня в День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941 год);";

ж) абзац девятый считать абзацем десятым и дополнить его словами "и мероприятий, посвященных памятным датам России".

Статья 2

Внести в Закон Российской Федерации от 14 января 1993 года N 4292-I "Об увековечении памяти погибших при защите Отечества" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 7, ст. 245; Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 35, ст. 3607; 2011, N 30, ст. 4561; 2013, N 14, ст. 1660; 2016, N 27, ст. 4160; 2017, N 50, ст. 7562; 2018, N 30, ст. 4549) следующие изменения:

1) абзац шестой части первой статьи 2 после слов "массовой информации" дополнить словами "и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

2) абзац восьмой части первой статьи 11 после слов "массовой информации" дополнить словами "и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин