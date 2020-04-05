Указ губернатора Иркутской области от 4 апреля 2020 года № 78-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг "О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" следующие изменения:

1) постановляющую часть изложить в следующей редакции:

"1. Ввести на территории Иркутской области с 20.00 часов 18 марта 2020 года режим функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Определить Иркутскую область территорией, на которой предусматривается комплекс ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

3. Установить Порядок передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки (далее - порядок передвижения) (прилагается).

4. Ввести на территории Иркутской области с 5 апреля 2020 года по 12 апреля 2020 года режим самоизоляции граждан в соответствии с порядком передвижения.

5. Приостановить (ограничить) на период с 5 апреля 2020 года по 12 апреля 2020 года деятельность организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, находящихся на отдельных территориях, в соответствии с приложением к настоящему указу, за исключением организаций, указанных в пунктах 4, 5 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

6. Определить ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на период функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций исполняющего обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области - Председателя Правительства Иркутской области Зайцева К.Б.

7. Руководителям исполнительных органов государственной власти Иркутской области осуществить в установленном законодательством порядке дополнительные меры по подготовке сил и средств территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, привлекаемых к проведению мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций в период режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, поддержанию общественного порядка в ходе их проведения.

8. Утвердить Методические рекомендации по режиму труда исполнительных органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность на территории Иркутской области (далее - Методические рекомендации) (прилагаются).

9. Территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, расположенным в Иркутской области, иным органам государственной власти Иркутской области, государственным органам Иркутской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, общественным объединениям, осуществляющим деятельность на территории Иркутской области, обеспечить соблюдение Методических рекомендаций.

10. Рекомендовать гражданам Российской Федерации, проживающим и (или) временно находящимся на территории Иркутской области:

1) приостановить поездки в регионы Российской Федерации, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV (далее - коронавирусная инфекция), в соответствии с информацией на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (https://rospotrebnadzor.ru);

2) при появлении признаков инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) незамедлительно вызывать врача на дом;

3) прибывшим из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу; учебу, исключить посещение общественных мест), за исключением граждан, направленных для изоляции в обсерватор на основании постановления Главного государственного санитарного врача по Иркутской области.

11. Министерству здравоохранения Иркутской области (Ледяейва Н.П.) обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции.

12. Министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (Родионов В.А.), министерству здравоохранения Иркутской области (Ледяева Н.П.), министерству по молодежной политике Иркутской области (Луковников Е.А.) в пределах полномочий:

1) обеспечить оперативное взаимодействие с гражданами, соблюдающими режим самоизоляции в соответствии с настоящим указом, в том числе через телефон по номеру телефона "горячей линии" 8(3952)39-9999, развернутой на базе Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской (далее - телефон "горячей линии");

2) в рамках реализации Общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ обеспечить в указанный период доставку гражданам, соблюдающим режим самоизоляции, лекарственных препаратов, обеспечение которыми осуществляется по рецептам врачей бесплатно либо по льготным ценам, медицинских изделий, обеспечение которыми по рецептам врачей осуществляется бесплатно.

13. Рекомендовать организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, и организациям, предоставляющим услуги связи, обеспечить неприменение в период с 30 марта 2020 года по 12 апреля 2020 года мер ответственности за несвоевременное исполнение гражданами, обязанными соблюдать режим самоизоляции, обязательств по оплате за жилое помещение, коммунальные услуги и услуги связи, а также обеспечить продолжение предоставления соответствующих услуг в указанный период.

Установить, что наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги в период с 30 марта 2020 года по 12 апреля 2020 года не учитывается при принятии решения о предоставлении (при предоставлении) субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

14. Главам муниципальных образований утвердить перечни подведомтсвенных учреждений, продолжающих свою деятельность о 30 апреля 2020 года, и направить соответствующую информацию министерство труда и занятости Иркутской области (Воронцова Н.В.).

15. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Иркутской области:

1) отменить направление своих работников в служебные командировки на территории иностранных государств и в регионы Российской Федерации, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией, а также воздержаться от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также от принятия участия в таких мероприятиях;

2) осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.), в случае выявления таких лиц обеспечить им в соответствии с законодательством возможность изоляции и незамедлительно направлять соответствующую информацию в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области;

3) при поступлении запроса от Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области незамедлительно представлять информацию о всех контактах работника, заболевшего коронавирусной инфекцией, в связи с исполнением им трудовых функций;

4) при поступлении информации от Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области о случае заболевания работника коронавирусной инфекцией организовать проведение дезинфекции помещений, где находился указанный заболевший работник, а также лица, бывшие с ним в контакте;

5) применять дистанционные способы проведения массовых мероприятий с использованием сетей связи общего пользования;

6) обязать сотрудников, посещавших территории, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией, информировать о месте и датах пребывания руководителя по прибытию;

7) не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, указанных в подпунктах 2-3 пункта 10 настоящего указа, а также работников, в отношении которых принят! постановления санитарных врачей об изоляции;

8) перевести граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции, с их согласия на дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск.

16. Министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (Родионов В.А.), министерству спорта Иркутской области (Резник И.Ю.), министерству образования Иркутской области (Апанович Е.В.), министерству культуры и архивов Иркутской области (Дячук Р.А.) обеспечить:

1) перенос запланированных подведомственными организациями к проведению на территории Иркутской области театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий на срок до ликвидации угрозы распространения коронавирусной инфекции;

2) ограничение числа участников мероприятий, подлежащих проведению подведомственными организациями на территории Иркутской области в соответствии с законодательством (не более 50 человек);

3) ограничение выезда организованных групп обучающихся и воспитанников подведомственных организаций за пределы Иркутской области, а также принятие мер по отмене запланированных посещений территории Иркутской области организованными группами обучающихся и воспитанников организаций, осуществляющих деятельность в соответствующих сферах за пределами Иркутской области.

17. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям существляющим деятельность в местах массового копления людей (в том числе на торговых объектах, в местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и иных массовых мероприятий) и по перевозке железнодорожным, автомобильным, городским наземным электрическим транспортом, рекомендовать ежедневно проводить мероприятия по дезинфекции помещений и транспорта, а также обеззараживание воздуха.

18. Государственным дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям, профессиональным образовательным организациям и организациям дополнительного образования:

1) осуществлять мероприятия по выявлению сотрудников и обучающихся с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.), в случае выявления таких лиц обеспечить им в соответствии с законодательством возможность изоляции и незамедлительно направлять соответствующую информацию в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области;

2) обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений указанных организаций;

3) по мере необходимости организовать перевод обучающихся на дистанционные формы обучения.

19. Рекомендовать муниципальным и частным дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям, профессиональным образовательным организациям и организациям дополнительного образования, расположенным на территории Иркутской области, осуществлять реализацию мероприятий, предусмотренных пунктами 16, 18 настоящего указа.

20. Государственному автономному учреждению "Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - ГАУ "МФЦ ИО"):

1) прекратить выездное обслуживание заявителей, осуществляем ГАУ "МФЦ ИО";

2) при наличии возможности исключить использование в служебных помещениях ГАУ "МФЦ ИО" систем кондиционирования и технических систем вентиляции.

21. Исполнительным органам государственной власти Иркутской области:

1) незамедлительно уведомлять ГАУ "МФЦ ИО" об изменениях режима и порядка работы соответствующих исполнительных органов государственной власти Иркутской области;

2) рассмотреть возможность получения заявителями результата предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

22. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, расположенным на территории Иркутской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области обеспечить осуществление мероприятий, предусмотренных пунктом 21 настоящего указа.

23. Исполнительным органам государственной власти Иркутской области:

1) направлять лиц, замещающих государственные должности Иркутской области, должности государственной гражданской службы Иркутской области и иных работников в служебные командировки на территории иностранных государств и в регионы Российской Федерации, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией, не иначе как по поручению временно исполняющего обязанности Губернатора Иркутской области, данному после вступления в силу настоящего указа;

2) проводить мероприятия (участвовать в мероприятиях) с участием иностранных граждан не иначе как по поручению временно исполняющего обязанности Губернатора Иркутской области, данному после вступления в силу настоящего указа;

3) обеспечить в пределах компетенции информирование населения о мерах по противодействию распространению на территории Иркутской области коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, указанных в настоящем указе;

4) оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении требований и рекомендаций, указанных в настоящем указе;

5) с учетом разъяснений Министерства финансов Российской Федерации (письмо от 19 марта 2010 года № 24-06-06/21324) и ФАС России (письмо от 18 марта 2020 года № ИА/21684/20) использовать механизм прямых закупок при решении оперативных задач по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, при обеспечении медицинских организаций оборудованием, лекарственными средствами, средствами индивидуальной защиты и прочими необходимыми товарами.

24. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, расположенным в Иркутской области, иным органам государственной власти Иркутской области, государственным органам Иркутской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области осуществлять реализацию мероприятий, предусмотренных пунктом 23 настоящего указа, в том числе в соответствии с поручениями руководителей соответствующих территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Иркутской области, государственных органов Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области.

25. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области оказывать содействие и обеспечить условия для выполнения медицинскими организациями их функций по оказанию медицинской помощи и обеспечению санитарно-противоэпидемических мероприятий.

26. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, расположенным в Иркутской области, оказывать в пределах компетенции содействие:

1) гражданам в выполнении требований и рекомендаций, указанных в настоящем указе;

2) исполнительным органам государственной власти Иркутской области в реализации мер по противодействию распространению на территории Иркутской области коронавирусной инфекции.

27. Министерству здравоохранения Иркутской области (Ледяева Н.П) до ликвидации угрозы распространения коронавирусной инфекции:

1) обеспечить координацию деятельности медицинских организаций Иркутской области по проведению профилактических мероприятий в рамках компетенции;

2) беспечить готовность к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.);

3) организовать в установленном порядке круглосуточную работы волонтеров (в том числе с медицинским образованием) в количестве 6 человек по номеру телефону "горячей линии";

4) ограничить на период до ликвидации угрозы распространения коронавирусной инфекции посещение пациентов в подведомственных учреждениях с 08:00 до 20:00 часов;

5) прекратить на период до ликвидации угрозы распространения коронавирусной инфекции проведение занятий на клинических базах для студентов медицинских ВУЗов и колледжей в Иркутской области;

6) в случае выявления случаев заражения коронавирусной инфекцией приезжающих граждан или с ними контактирующих организовать работу по взятию повторных проб у таких граждан на наличие коронавирусной инфекции;

7) организовать мониторинг данных по выздоровевшим пациентам и обеспечить оперативную передачу их в Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИКЦ), образованным на базе автономной некоммерческой организации "Диалог";

8) организовать работу медицинских организаций Иркутской области с приоритетом оказания медицинской помощи на дому больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, и пациентам в возрасте старше 60 лет, для чего обеспечить усиление выездной амбулаторной службы сотрудниками отделений профилактики и клиническими ординаторами образовательных организаций высшего образования;

9) обеспечить готовность медицинских организаций Иркутской области, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для исследования на коронавирусную инфекцию;

10) разработать и утвердить регламенты об особенностях организации работы медицинских организаций, осуществляющих медицинскую деятельность на территории Иркутской области, в период действия режима повышенной готовности;

11) проработать вопрос развертывания дополнительных центров диагностики коронавирусной инфекции с целью наращивания объемов тестирования на коронавирусную инфекцию, оценить возможности профильных предприятий с целью подключения их к выпуску тест систем диагностики коронавирусной инфекции.

28. Рекомендовать Территориальному органу Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Иркутской области (Лебедь О.Н.):

осуществить инвентаризацию состояния и готовности всех медицинских организаций государственной и частной системы здравоохранения на территории Иркутской области и свести указанную информацию в единую базу данных;

оценить реальную готовность коечного фонда медицинских организаций Иркутской области в целях быстрого наращивания резерва свободных коек, перепрофилирования их под лечение больных с коронавирусной инфекцией.

29. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области (Федосеенко В.С.) организовать предоставление обобщенной информации, поступившей на телефон "горячей линии", в министерство здравоохранения Иркутской области два раза в сутки в 08:00 и 17:00 часов.

30. Министерству здравоохранения Иркутской области (Ледяева Н.П.) обеспечить размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://www.minzdrav-irkutsk.ru/) обобщенной информации, поступившей на телефон "горячей линии", а также информации об обстановке на территории Иркутской области в связи с коронавирусной инфекцией (количество заболевших, находящихся на карантине, поступивших под наблюдение и др.) поступившей в министерство здравоохранения Иркутской области, два раза в сутки в 09:00 и 18:00 часов.

31. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору с сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области (Савиных Д.Ф.), иным органам и организациям, осуществляющим контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой на объектах транспортной инфраструктуры на территории Иркутской области, на базе санитарно-карантинных пунктов АО "Международный аэропорт Иркутск", ПАО "АэроБратск", санитарно-экспертного пункта станции Иркутск Пассажирский ВСЖД ОАО "РЖД":

1) организовать ведение круглосуточного контроля за состоянием пассажиров и экипажей международных рейсов с активным выявлением и изоляцией лиц с симптомами ОРВИ;

2) организовать взаимодействие с КПП "Байкал" ПУ ФСБ России по Республике Бурятия по мониторингу въезжающих пассажиров, в том числе транзитом из Китайской Народной Республики;

3) организовать проведение дополнительных инструктажей с государственными контрольными органами пунктов пропуска, службами аэропортов, членами экипажей о действиях в случае выявления лиц с симптомами коронавирусной инфекции.

32. Рекомендовать Иркутскому филиалу публичного акционерного общества "Ростелеком" (Тиман Ю.Р.) организовать обработку вызовов от жителей Иркутской области, поступающих на телефоны горячих линий органов государственной власти, государственных органов, организаций, позволяющих консультироваться по вопросам коронавирусной инфекции, на базе телефона "горячей линии".

33. Министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (Родионов В.А.):

1) осуществлять в подведомственных организациях мероприятия по выявлению сотрудников и лиц, проживающих в указанных организациях с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.), в случае выявления таких лиц обеспечить им в соответствии с законодательством возможность изоляции и незамедлительно направлять соответствующую информацию в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области;

2) обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений подведомственных организаций;

3) обеспечить проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий в подведомственных организациях;

4) ограничить посещение лиц, проживающих в подведомственных организациях.

34. Рекомендовать акционерному обществу "Международный аэропорт Иркутск" " (Скуба А.О.) обеспечить проведение дистанционной термометрии пассажиров, прибывающих на территорию Иркутской области внутренними и международными авиарейсами.

35. Рекомендовать ректору ФГБОУВО "Иркутский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации (Малов И.В.), директору Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования - филиала ФГБОУДПО "Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования" Министерства здравоохранения Российской Федерации (Шпрах В.В.):

1) обеспечить в установленном порядке включение в учебные планы тем обучения по профилактике коронавирусной инфекции;

2) обеспечить реализацию профессиональных образовательных программ с применением форм электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

36. Исполняющему обязанности заместителя Губернатора Иркутской области Козлову А.В:

организовать совместно с Главным управлением МВД России по Иркутской области и Главным управлением МЧС России по Иркутской области учет граждан, прибывающих из иностранных государств, отдельно по иностранным государствам с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, стран ближнего зарубежья, Евразийского экономического союза, Содружества независимых государств;

совместно с Главным управлением МВД России по Иркутской области работодателями, коммунальными службами усилить работу по выявлению граждан, прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой;

обеспечить оперативное информирование по вопросам коронавирусной инфекции временно исполняющего обязанности Губернатора Иркутской области - Председателя Правительства Иркутской области и иных должностных лиц Правительства Иркутской области (через дежурную службу Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области).

37. Правительству Иркутской области (Зайцев К.Б.):

1) в установленном порядке обеспечить выделение бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Иркутской области на:

приобретение тепловизоров, бактерицидных облучателей и другого необходимого оборудования;

возмещение расходов, затраченных на временное размещение граждан на базе областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Осинская районная больница";

развертывание и содержание обсерваторов, создаваемых в установленном порядке;

приобретение средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, бактерицидных облучателей, бесконтактных термометров, антисептиков, расходных материалов для лабораторной диагностики, коронавирусной инфекции, другого необходимого оборудования и материалов для обеспечения исполнительных органов государственной власти Иркутской области и областных государственных учреждений;

2) организовать усиление работы по информированию граждан Российской Федерации, прибывающих на территорию Российской Федерации, всеми доступными способами (телефон, смс, электронная почта и т.п.) об обязательной самоизоляции на дому на срок 14 дней со дня возвращения.

38. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области (Савиных Д.Ф.) совместно с Главным управлением МВД России по Иркутской области (Калищук А.Е.), Главным управлением МЧС России по Иркутской области (Федосеенко В.С.), Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Иркутской области (Сапожников А.В.) организовать осуществление профилактических мероприятий, контроля за исполнением настоящего указа, привлечение виновных лиц к ответственности.

39. Лечение больных с подозрением на коронавирусную инфекцию, а также пациентов с подтвержденным диагнозом, осуществлять в медицинских организациях Иркутской области, определенных решением министерства здравоохранения Иркутской области. Медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, а также другим работникам медицинских организаций из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, осуществлять выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку.

40. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области (Савиных Д.Ф.) выдавать всем гражданам, прибывающим, на территорию Иркутской области из иных субъектов Российской Федерации воздушным и (или) железнодорожным транспортом, постановления об изоляции.

41. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru.).

2) дополнить Порядком передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки (прилагается);

3) дополнить приложением (прилагается).

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru.).

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И.Кобзев





Приложение к указу Губернатора Иркутской области от 4 апреля 2020 года78-уг





"Установлен указом Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг

ПОРЯДОК ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЛИЦ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

1. Настоящий Порядок определяет общие правила передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств.

2. Граждане, находящиеся на территории Иркутской области, в период с 5 по 12 апреля 2020 года вправе передвигаться по территории Иркутской области в следующих случаях:

1) следования к месту (от места) работы, которая не приостановлена с федеральными и областными правовыми актами;

2) следования к ближайшему месту приобретения продуктов, лекарств и товаров первой необходимости, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;

3) выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

4) обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизнью и здоровью и иных экстренных случаев;

5) следования к месту осуществления деятельности, не приостановленной в соответствии с федеральными и областными правовыми актами.

3. Граждане, находящиеся на территории Иркутской области, в период с 5 по 12 апреля 2020 года обязаны:

1) соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

2) иметь при себе документ, удостоверяющий личность, в случае нахождения вне места проживания (пребывания).

4. В период действия режима самоизоляции нахождение лиц, не достигших возраста 18 лет, вне места проживания (пребывания) должно осуществляться в сопровождении совершеннолетних граждан.

5. Граждане, вынужденные прервать режим самоизоляции, обязаны представить правоохранительным органам документ, удостоверяющий личность, в случае осуществления проверки.

6. Работникам, которые в период действия режима самоизоляции продолжают деятельность, которая не приостановлена в соответствии с федеральными и областными правовыми актами, работодателем оформляется справка по рекомендуемой форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

7. Перевозка грузов в пределах Иркутской области, а также отправление грузов из Иркутской области осуществляется при наличии справки, выдаваемой отправителем груза по рекомендуемой форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку, за исключением транспортных средств, осуществляющихмежрегиональные перевозки.

8. Работники органов государственной власти, государственных органов и органов местного самоуправления, включая правоохранительные органы и надзорные органы в сфере соблюдения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в период действия режима самоизоляции предъявляют служебное удостоверение либо документ, выданный работодателем, свидетельствующий о привлечении их к работе, а также документ, удостоверяющий личность. Использование этих документов допускается только для выполнения служебных обязанностей и не дает права нарушать режим самоизоляции вне рабочего времени.

9. За нарушение режима самоизоляции и других требований, введенных в связи с коронавирусной инфекцией (COVID-2019), к находящимся на территории Иркутской области гражданам применяются меры ответственности в соответствий с законодательством.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области - Председателя Правительства Иркутской области К.Б.Зайцев





Приложение к указу Губернатора Иркутской области от 4 апреля 2020 года





"Приложение к указу Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг

ОРГАНИЗАЦИИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ ПРИОСТАНОВЛЕНА (ОГРАНИЧЕНА В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ САНИТАРНО-ЭПИДИМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)

1. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказывающие соответствующие услуги, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных массового посещения граждан.

2. Организации и индивидуальные предприниматели, предоставляющие услуги бассейнов, фитнес-центров (фитнес-залов) и других объектов физической культуры и спорта с массовым посещением людей, в том числе секций (кружков).

3. Организации и индивидуальные предприниматели, предоставляющие услуги ночных клубов (дискотек) и иные аналогичные услуги, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых мероприятий.

4. Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов, работы столовых, буфетов, кафе и иных предприятий питания, осуществляющих организацию питания для работников организаций.

5. Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги санаторно-курортных организаций (санаториев), санаторно-оздоровительных детских лагерей круглогодичного действия, за исключением деятельности по размещению лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках. В отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях, такие организации обязаны обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления, организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц.

6. Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки.".

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области - Председателя Правительства Иркутской области К.Б.Зайцев







