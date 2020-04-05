Новости

Санитарный шлюз на тысячу сотрудников начал работать в московской больнице №15 15:27
Испанская церковь выпустила инструкцию, как встречать Пасху дома 15:09
В Петербурге третий человек умер от коронавируса 14:58
Артисты Александринки выйдут на онлайн-дежурство в Instagram 14:49
В Казани МЧС спасло людей от оторвавшегося громоотвода 14:49
В Шри-Ланке намерены продвигать черный чай как средство от коронавируса 14:40
В Москве найдены мумии двух женщин 14:38
Шри-Ланка освободила из тюрем почти 3 тысячи заключенных 14:30
Крымский федеральный университет возобновит обучение студентов 14:28
В Кремле назвали способ стабилизировать мировой рынок энергоносителей 14:27
Песков: Путин может проработать дистанционно еще минимум неделю 14:13
В Москве салоны красоты и сауны продолжат работу при наличии медлицензии 14:08
Врачи дали рекомендации, как укрепить иммунитет и кишечник без лекарств 14:01
В Туле возбуждено дело о стрельбе в полицейских 13:55
Симферополю хватит воды до середины лета 13:54
В Якутии в ДТП пострадали восемь человек 13:48
Вышел трейлер "Джентльменов" в переводе Гоблина 13:44
Врач больницы в Нью-Йорке поблагодарил Панарина за подаренные маски 13:40
В Иране от коронавируса выздоровели пациенты в возрасте 100 и 106 лет 13:40
В Иране число жертв коронавируса превысило 3,6 тысячи 13:33
В Испании замедлился рост уровня смертности от коронавируса 13:29
У жительницы Якутии предварительно выявлен коронавирус 13:28
Греция из-за коронавируса закрывает уже второй лагерь мигрантов 13:23
Американские инфекционисты назвали главное отличие коронавируса от гриппа 13:16
В Киеве трудно дышать из-за лесных пожаров в Чернобыльской зоне 13:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как снизить риск заразиться коронавирусом, если необходимо выйти из квартиры
Как снизить риск заразиться коронавирусом, если необходимо выйти из квартиры
Обучение на дому: 10 важных советов родителям
Обучение на дому: 10 важных советов родителям
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
05.04.2020 15:09
Рубрика: В мире

Испанская церковь выпустила инструкцию, как встречать Пасху дома

Текст: Юрий Когалов

Испанская епископальная конференция выпустила инструкцию, как жителям пиренейского королевства встречать Пасху в условиях, когда в стране бушует пандемия коронавируса. В 360-страничном документе отмечается, что в связи со сложной обстановкой в Испании и введенными на передвижение ограничениями посещение церкви для большинства людей стало невозможным. А потому епископы будут проводить богослужения без прихожан, мессы при этом будут транслироваться различными СМИ и через соцсети.

Фото: COMUNIDAD DE MADRID / AFP
Премьер Испании готов неоднократно продлевать режим ЧП

В опубликованной в интернете памятке расписывается, какие молитвы, псалмы в какой день читать, что должен говорить "ведущий" (глава семейства) и отвечать ему остальные.

Примечательно, что несмотря на введенный карантин, проведение служб в церкви разрешено, правда, при соблюдении ряда условий. Прихожане должны находится на расстоянии друг от друга (что позволяет присутствовать лишь паре десятков человек), носить маски и перчатки. Полиция строго следит за соблюдением этих мер безопасности. В минувшую пятницу стражам порядка пришлось остановить мессу в одной из церквей Кадиса, поскольку эти требования прихожанами не соблюдались.

Согласно последним данным, в Испании уже свыше 130 тысяч инфицированных коронавирусом, 12,4 тысячи человек скончались.

В мире Европа Испания Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Песков: Путин может проработать дистанционно еще минимум неделю
В Госдуме изучат публикации западных СМИ о борьбе с коронавирусом в РФ
СК опубликовал видео с места расстрела пяти человек под Рязанью
Главврач больницы в Коммунарке рассказал о возрасте больных COVID-19
Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул
Из-за COVID-19 в Европе участились нападения на продовольственные магазины
Пять лет войны в Йемене: Удастся ли саудитам найти выход из противостояния