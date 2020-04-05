Испанская церковь выпустила инструкцию, как встречать Пасху дома

Испанская епископальная конференция выпустила инструкцию, как жителям пиренейского королевства встречать Пасху в условиях, когда в стране бушует пандемия коронавируса. В 360-страничном документе отмечается, что в связи со сложной обстановкой в Испании и введенными на передвижение ограничениями посещение церкви для большинства людей стало невозможным. А потому епископы будут проводить богослужения без прихожан, мессы при этом будут транслироваться различными СМИ и через соцсети.

В опубликованной в интернете памятке расписывается, какие молитвы, псалмы в какой день читать, что должен говорить "ведущий" (глава семейства) и отвечать ему остальные.

Примечательно, что несмотря на введенный карантин, проведение служб в церкви разрешено, правда, при соблюдении ряда условий. Прихожане должны находится на расстоянии друг от друга (что позволяет присутствовать лишь паре десятков человек), носить маски и перчатки. Полиция строго следит за соблюдением этих мер безопасности. В минувшую пятницу стражам порядка пришлось остановить мессу в одной из церквей Кадиса, поскольку эти требования прихожанами не соблюдались.

Согласно последним данным, в Испании уже свыше 130 тысяч инфицированных коронавирусом, 12,4 тысячи человек скончались.