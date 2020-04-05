В Испании замедлился рост уровня смертности от коронавируса

Власти Испании второй день подряд рапортуют о явном замедлении роста числа умерших от коронавируса. По данным министерства здравоохранения, за минувшие сутки скончались 674 человека (и 809 днем ранее). Таким образом, количество жертв Covid-19 достигло 12418 человек (пик пришелся на 2 апреля, когда было зарегистрировано 950 смертей).

Число инфицированных в Испании составляет, по последним данным, 130759 человек. Рост за сутки составил всего 5 процентов, что, по мнению официального Мадрида, является положительным моментом, так как прежде он достигал 20 процентов. Тем не менее премьер-министр Педро Санчес принял решение продлить до 26 апреля режим чрезвычайного положения в стране. И пообещал продлевать его и далее каждые 15 дней, если это понадобится. Правда, для этого ему необходимо будет каждый раз получать согласие парламента.

Для успокоения недовольных этим шагом региональных властей Санчес пообещал, что в ближайшие дни по автономиям будут распределено около миллиона тестов на коронавирус. Делается это с некоторым запозданием, поскольку изначально закупленная партия тестов оказалась нерабочей. В итоге испанцам пришлось дожидаться новой поставки.