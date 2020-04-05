Премьер Испании готов неоднократно продлевать режим ЧП

Однако шансов, что в конце апреля Испания вернется к обычной жизни, практически нет. Как заявил Санчес, он намерен продлевать режим ЧП неоднократно. "Это огромная жертва, но нам необходимо победить вирус", - заявил премьер-министр. По его словам, состояние тревоги будет продлеваться каждые 15 дней. При этом каждый раз будет запрашиваться одобрение этого шага парламентом. Согласно законодательству Испании, режим ЧП глава правительства самостоятельно может объявить только на 15 дней, что Санчес и сделал 14 марта, для его продления необходимо согласие депутатов. Но пока находящаяся в оппозиции Народная партия (одна из крупнейших в стране) поддерживает меры по противодействию распространению коронавируса, объявленные социалистическим правительством, это лишь формальность. Хотя некоторые депутаты уже выразили недовольство тем, что с ними не проконсультировались заранее (такие же мысли высказывают и представители регионов).

Кстати, введенные ограничения могут измениться в зависимости от их эффективности (тут премьер опирается на данные и графики Научного комитета по борьбе с коронавирусом, с членами которого он встречается каждую субботу).

Ранее власти Испании отправили всех работников предприятий, не связанных с производством и поставкой медикаментов и продуктов питания, в двухнедельный оплачиваемый отпуск, чтобы снизить риски заражения. Эта мера была принята в дополнение к закрытию ресторанов, торговых, культурных и спортивных центров.

Из дома можно выходить только в случае крайней необходимости (например, в магазин или аптеку). При этом ношение масок стало обязательным. Правительство включило маски и дезинфицирующие гели в список важных гигиенических средств и стремится нарастить их запасы.

Тем временем депутаты и сенаторы от Испанской социалистической рабочей партии приняли решение пожертвовать часть своей зарплаты на борьбу с коронавирусом. Они передадут различным благотворительным организациям средства, равные надбавке, которую они получают на транспортные расходы, командировочные (на поездки в Мадрид). То есть от 1000 до 2000 евро в зависимости от того, из какого региона они родом, где проживают. Данная сумма начисляется им автоматически, а поскольку ни конгресс депутатов, ни сенат в живую сейчас не собираются, эти средства решили передать на благотворительность. Инициативу уже поддержали представители ряда других партий.

Между тем

Число заразившихся коронавирусом нового типа в Испании за сутки выросло на 6 тыяч человек - до 130 759, умерли 674 человека. Об этом сообщили в воскресенье в Минздраве королевства. По данным ведомства, всего умерших с подтвержденной инфекцией - 12 418 человек, 38 тысяч пациентов выздоровели.