Как изменится курс рубля в нерабочем апреле

Курс доллара упал ниже 77 рублей, а евро - ниже 83 впервые за две недели. Поводом стал резкий скачок цены на нефть, которая выросла на новости, анонсированной Трампом о сокращении добычи Россией и Саудовской Аравией.

Плюс в России продлили нерабочие дни до 30 апреля. Все это создает интересные перспективы для рубля.

Специально для "Российской газеты" Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс", рассказал, как может повести себя российская валюта в апреле.

- Игроки продолжат активно спекулировать на фоне экстренного саммита ОПЕК+, причем с высокой вероятностью, он пройдет с участием представителей США, - прогнозирует эксперт. - Речь идет о беспрецедентном сокращении объема - на 10 миллионов баррель в сутки или более, то есть, примерно на 10 процентов мировой добычи.

Центральным событием в ближайшие дни для финансового рынка станут переговоры ОПЕК+. Поступают противоречивые данные относительно достижения соглашения по сокращению и оценки влияния на рынок.

Стоит отметить, что моментально сократить добычу на 10 миллионов баррель попросту невозможно. Вероятнее всего, речь идет о техническом сокращении. То есть добытые объемы будут складироваться или утилизироваться. А это, в свою очередь, не снимет риск переполнения нефтехранилищ.

Кроме того, из-за беспрецедентного снижения экономической активности и неясных перспектив по срокам окончания пандемии коронавируса, потребление нефти на низком уровне будет еще достаточно долго (не менее двух месяцев). Поэтому на быстрое восстановление цен докризисного уровня не стоит рассчитывать. В США безработица в апреле вырастет. И аналогичный тренд будет наблюдаться по большинству, если не по всем странам G20.

В России же ситуация усугубляется карантином, из-за которого падает экономическая активность. Инфляционное давление пока умеренное, но если кризис затянется, то это неизбежно повлияет на курс рубля. Первый шок прошел, из-за карантина потребительская активность низкая. Импортеры тоже сократили закупки за рубежом, им валюты нужно меньше. Но спад экономики приводит к оттоку капитала, и постепенно этот процесс входит в число основных причин раскрутки инфляции.

На предстоящей неделе пара USD/RUB будет демонстрировать повышенную волатильность, но при условии, что цена на нефть стабилизируется в диапазоне 25-30 долларов за баррель.

В апреле ЦБ предстоит решить вопрос, что делать с ключевой ставкой, это, во многом, будет зависеть от настроений на рынках. По-прежнему, все варианты возможны. Снижение ставки допустимо только в условиях сохранения доверия инвесторов, отскока цены на нефть и прояснения перспектив окончания карантина. А также если удар коронавируса по экономике не окажется разрушительным.

Тогда можно ожидать, что к концу апреля курс USD/RUB будет ниже 80. Но, если ситуация в российской и мировой экономике будет резко ухудшаться, а на рынке нефти случится новый ценовой шок, то курс USD/RUB может обновить максимум в диапазоне 80-90. И ЦБ повысит ставку для защиты рубля от резкого обесценения.